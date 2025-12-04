《嘿 醫美好辣2》第六集揭水光陷阱 醫師：安全比變白更重要





《嘿 醫美好辣》第二季第六集播出後，引發廣大討論。節目以「水光針」為主題，拆解這項療程的醫學原理、適應對象與安全風險。主持人辜粲詠主播以「我打完臉亮到反光」開場，立刻引起皮膚科王修含醫師的溫柔糾正：「別忘了，美麗要建立在安全之上。」

節目三位嘉賓有許淳皓醫師、吳佩謙醫師、周慧姍醫師，分別從臨床經驗出發，逐一解析民眾最常見的誤區。

許淳皓醫師指出，水光針的關鍵不在品牌，而在醫師的評估與配方調整。「像乾性膚質可選玻尿酸補水，泛紅膚質適合肉毒輔助穩定，想提亮可用傳明酸或維他命C。」他強調應依衛福部核准成分調製，並經醫師確認劑量與層次，避免自行在非醫療院所施打。

廣告 廣告

吳佩謙醫師分享臨床案例：「有患者曬傷後仍堅持打水光，結果引發感染。」她提醒觀眾，發炎、過敏、痘痘肌、曬傷或皮膚受損者皆不適合立即施打，應先修復皮膚狀態。

節目最引發關注的是「假貨與水貨」議題。吳醫師解釋，合法的注射器、注射物與醫師資格是三大安全要素。觀眾可上官方網站查詢「授權診所」，確認機器與針具是否為原廠正貨。「若查不到，就有風險可能使用未經核准器材。」她嚴肅提醒。

周慧姍醫師則以實例警示，曾有民眾於非醫療機構施打水光針，結果臉部紅腫化膿，甚至出現蜂窩性組織炎。「他連自己打了什麼都不知道。」節目畫面中，她詳細解釋：安全醫療需確保無菌操作、現場消毒與針具一次性使用。「水光針看似簡單，但操作需醫師經驗與判斷。」

節目後段，王修含醫師提醒國人不要迷信「國外更厲害」的說法。「台灣醫療法規嚴謹，產品通過衛福部審核後才可上市。最新的，不代表最安全。」他提及有民眾赴海外施打未核准產品，導致臉部出現永久性凸起，呼籲觀眾選擇有信譽的國內院所。

節目最後四位醫師一致強調三原則：一、選合法診所；二、用原廠正貨；三、讓專業醫師操作。

主持人總結：「水光針不是追流行，而是需要知識的美學。」

想要第一手直擊醫美好辣節目內容與快訊，請鎖定中華民國美容醫學醫學會Youtube頻道、粉專，KKTV(嘿 醫美好辣頻道)、凱擘大寬頻電視與 Youtube 頻道。本集欣獲「橋締」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，而觀眾想要知道更多節目精彩花絮與醫美整形報導，請鎖定台灣好新聞與TDN .TODAY善思新聞網。在影片下方留言 (或詢問)，就有機會讓本集來賓許淳皓醫師、吳佩謙醫師及周慧姍醫師，親自與你在線上互動。

更多新聞推薦

● 官網稱「台灣總統」 《紐時》「DealBook Summit」專訪賴清德 談兩岸、台美等議題