《嘿 醫美好辣2》第六集預告揭「水光針」眉角 醫師聯手破解安全與美麗的真平衡





《嘿 醫美好辣》第二季第六集話題聚焦「水光針」，節目開場主持人主播開玩笑說：「我一個月打三次水光針！」立刻引來現場醫師驚呼「千萬別這樣！」，成為當集最具代表性的開場橋段。

本集由主持人辜粲詠主播與皮膚科王修含醫師聯手主持，邀請三位專業醫師有研知診所許淳皓醫師、羽田診所吳佩謙醫師、享艾美時尚診所周慧姍醫師，共同揭開「水光針」這項熱門療程背後的真相。

節目一開始便提醒觀眾，醫美雖能幫助改善膚況，但每項療程皆屬醫療行為，應以安全與評估為前提。王修含醫師指出，現代人為了快速變美，常忽略「風險與適應症」的重要，「安全與效果是同樣關鍵的兩面，不能只看見光亮的一面。」

許淳皓醫師分享，許多民眾到診間時出現「選擇障礙」，不知該打玻尿酸、水光還是胜肽針。對此他強調：「沒有最好的療程，只有最適合的。」醫師會依皮膚狀態如乾燥、色素沉澱、泛紅或痘疤，選用經主管機關核准的合法成分配方，搭配不同深度與劑量施作。

吳佩謙醫師補充，若皮膚有發炎、曬傷或痘痘未穩定者，應暫緩施打，「不要在皮膚狀況不佳時強行治療，反而容易引發刺激與感染。」

節目也探討年齡差異對效果的影響。吳醫師以實例指出，年長族群膠原蛋白生成速度較慢，建議間隔時間拉長並循序漸進。「每個年齡層都能追求好氣色，但方式需依膚況調整，安全最重要。」

王修含醫師進一步提醒，許多人誤以為「越痛越有效」，這是錯誤觀念。「療程效果與痛感無直接關聯，應以醫師專業設定深度與劑量。」周慧姍醫師也補充，水光施打過深可能誤入血管造成栓塞，深度應控制於2毫米以內。

節目預告最後，四位醫師齊聲提醒觀眾：「選擇合格診所、合法醫師與原廠產品，才是守護美麗的第一步。」

節目製作團隊中華民國美容醫學醫學會(以下簡稱美醫會)表示，本季內容將持續以「電視規格、網路風格」的型態，呈現醫學知識的多元面向，並提醒觀眾避免受到誇大資訊誤導。本集欣獲「橋締」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，將於12月03日於KKTV(嘿醫美好辣頻道)首播，12月04日傍晚，於美醫會Youtube官方頻道，以及臉書官方粉專，後續將於凱擘大寬頻電視頻道及Youtube官方頻道相繼播出；此外，節目與台灣好新聞及TDN.TODAY善思新聞網合作宣傳，觀眾可透過節目學會聰明看醫美、不盲目追潮流。

