《嘿 醫美好辣2》第十三集預告談「玻尿酸美學」 不是改運，是讓臉回到和諧比例





醫療衛教節目《嘿 醫美好辣2》第十三集即將播出，本集主題回歸醫美入門療程中最受關注的項目之一「玻尿酸填充」。節目由主持人辜粲詠與鄧守成醫師共同主持，並邀請三位專業醫師陳裕恩、張皓強、蔡詩辰，一同從臉部比例、材質選擇與安全層次，帶觀眾重新認識玻尿酸的正確角色。

節目一開始，粲詠以輕鬆口吻分享許多求美者的共同心聲：「很多人會說，臉看起來比較順，好像整個人精神都不一樣。」鄧守成醫師也指出，這類說法其實反映的是臉部比例與視覺和諧度，而非真正的「命運改變」。

醫師團在節目中強調，玻尿酸本質上是一種存在於人體關節與皮膚中的多醣體，醫療用途包含填補凹陷、改善輪廓與支撐結構，並非「快速變臉」的工具。陳裕恩醫師說明，隨著年齡、壓力與體重變化，臉部常出現脂肪萎縮與支撐流失，適度填補能讓外觀回到較平衡狀態。

談到常見填充部位，蔡詩辰醫師以臉部分區說明，上臉如額頭、太陽穴，中臉如鼻樑、淚溝、法令紋，下臉如嘴唇、下巴與下顎線，皆需整體評估。「單一部位放大，反而容易失衡。」他提醒。

節目中也提到不少民眾會以「面相說法」來形容外觀改變後的感受。對此，張皓強醫師特別澄清：「醫師評估的核心仍是解剖結構與美學比例，而不是命理。」他補充，臨床常用的三庭五眼、四高三低概念，其實與西方黃金比例相通，目的是讓視覺集中於中軸線，使臉部看起來更立體有精神。

在材質選擇上，醫師團也預告將於節目中深入說明「高內聚力、高黏彈性」玻尿酸的差異。不同劑型適合不同深度與部位，若選擇不當，可能出現位移、變寬或外觀不自然的情況。

節目最後也提醒，玻尿酸屬於可被人體自然代謝的填充物，效果會隨時間逐漸減弱，這正是其安全特性之一。《嘿 醫美好辣2》第十三集將以輕鬆對談，帶觀眾理解「變好看不是多，而是剛剛好」。

選對醫師、選對診所、選對針具，才能真正享受水光帶來的「皮膚發亮感」。

節目製作團隊中華民國美容醫學醫學會(以下簡稱美醫會)表示，本季內容將持續以「電視規格、網路風格」的型態，呈現醫學知識的多元面向，並提醒觀眾避免受到誇大資訊誤導。本集欣獲「博而美」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，將於1月21日於LINE TV(嘿醫美好辣頻道)首播，1月22日傍晚，於美醫會Youtube官方頻道，以及臉書官方粉專，後續將於凱擘大寬頻電視頻道及Youtube官方頻道相繼播出；此外，節目與台灣好新聞及TDN.TODAY善思新聞網合作宣傳，觀眾可透過節目學會聰明看醫美、不盲目追潮流。

