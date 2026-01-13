《嘿 醫美好辣2》第十二集預告解析「水光療程」真相！ 手打？機打？醫師團一次說清楚





《嘿 醫美好辣2》第十二集火熱登場！本集主題環繞近年最受討論的「水光療程」，從手打與機打的差異、疼痛感、針具品質，到施作深度與海外療程風險，一次完整拆解。主持人粲詠笑稱：「大家都說水光讓臉變成柔焦濾鏡，我超想知道是不是真的！」也因此引出整集核心──變美可以，但安全不能打折。

本集由主持人辜粲詠主播和皮膚科王修含醫師主持，並邀請整形外科三位專家：何于甄醫師、謝承翰醫師、陳依凡醫師，一起破解民眾最常見的水光疑問。

手打 vs. 機打：不是誰比較好，而是「誰適合你」

節目開頭便挑戰網路上最熱門的問題：「手打比較好？還是機打比較好？」

何于甄醫師解釋：

手打：醫師可依凹疤、深部缺損做局部精準調整，但完全依賴手感與經驗。

機打：深度均勻、分布一致，適合全臉保濕與怕痛族群，「而且淺層施打較不易瘀青」。

謝承翰醫師補充，有些患者會採用「手打＋機打」混合模式，讓深層瑕疵與大範圍保濕一次兼顧。

水光「深度」有安全限制：不是越深越好

王修含醫師強調，水光施打深度不應超過 2 mm，因為皮膚深層血管較多，若產品誤入血管，可能造成血管阻塞風險。

他指出：「深度精準，是機打的最大優勢；手打則仰賴醫師對解剖構造的熟悉度。」

尤其眼周有六條動脈與中央視網膜動脈相通，若手打不慎，即可能造成嚴重後果，因此更需專業醫師操作。

疼痛感因人而異，但「針具好壞」差很大

陳依凡醫師揭露許多患者最關心的問題──痛不痛？

「痛感與敷麻藥、耐受度、施打速度都相關，但針具品質差異最大。」

34G 超細高品質針具可維持尖銳度，百發不鈍；廉價針具可能打幾針便鈍掉，拉扯皮膚導致劇痛、瘀青。

王修含醫師也說：「好的針具患者甚至覺得不用敷麻藥。」這段分享讓主持人驚呼：「原來針具比我想像更重要！」

海外施打風險：患者回台求救已不罕見

謝承翰與王修含醫師不約而同分享：「最近確實有不少求美者從韓國回來後出現一堆腫塊、顆粒，甚至感染。」

原因多為：

1.施打深度不當

2.未經核可成分被拿來當水光施打

3.非原廠針具

4.消毒不完全

部分案例檢查後確診為異物性肉芽腫──呈現永久性凸起，無法靠一般治療消除。

恢復期怎麼抓？醫師：需依個人膚況與針具決定

一般恢復期如下：

1.針孔：1 天

2.紅腫：3 天

3.瘀青：3～7 天

若使用劣質針具，鈍針造成的摩擦傷可能讓瘀青持續兩週以上。

節目最後四位醫師總結：

水光療程不會恐怖，不安全的操作才是恐怖。

選對醫師、選對診所、選對針具，才能真正享受水光帶來的「皮膚發亮感」。

節目製作團隊中華民國美容醫學醫學會(以下簡稱美醫會)表示，本季內容將持續以「電視規格、網路風格」的型態，呈現醫學知識的多元面向，並提醒觀眾避免受到誇大資訊誤導。本集欣獲「橋締」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，將於1月14日於LINE TV(醫美好辣頻道)首播，1月15日傍晚，於美醫會Youtube官方頻道，以及臉書官方粉專，後續將於凱擘大寬頻電視頻道及Youtube官方頻道相繼播出；此外，節目與台灣好新聞及TDN.TODAY善思新聞網合作宣傳，觀眾可透過節目學會聰明看醫美、不盲目追潮流。

