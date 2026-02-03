《嘿 醫美好辣2》第十五集談「小資青春儲值」 醫師解析電波拉提為何成為午休醫美首選
醫療衛教節目《嘿 醫美好辣》第二季第十五集即將播出，本集以「小資青春儲值」為主題，深入討論現代人在通膨時代下，如何用理性方式選擇非侵入式醫美療程。節目由主持人辜粲詠主播與皮膚科王修含醫師搭檔主持，並邀請甯寓美學診所鄭黃中宇醫師、雅苑明萃診所院長魏嘉宏醫師，以及許哲豪皮膚科診所院長許哲豪醫師，從專業角度解析電波拉提的醫學原理與臨床考量。
節目一開始，粲詠以許多觀眾的共同感受切入：「照鏡子覺得變老，但又說不出哪裡不一樣。」王修含醫師指出，這正是膠原蛋白流失與支撐結構改變的結果。他說明，30 歲後膠原蛋白每年約以 1% 的速度下降，單靠保養品已難以彌補真皮層與筋膜層的變化。
談到「午休醫美」，鄭黃中宇醫師指出，近年民眾更傾向選擇非侵入式、無傷口、恢復期短的療程。「電波拉提治療時間約 40～60 分鐘，表面無創口，術後多半僅有短暫泛紅，非常適合在忙碌生活中安排。」
節目中也帶出「青春儲值」的概念。醫師團以投資比喻說明，電波並非一次性的奇蹟，而是透過加熱讓膠原蛋白即時收縮，並啟動 3～6 個月的再生機制。「就像定期投資，越早開始，未來維持的基礎越好。」
針對民眾常見疑問「電波是不是電極數目越多越好」，醫師團也在節目中預告將詳細說明。魏嘉宏醫師指出，臉部治療最重要的是能量深度、穩定度與安全性，而非單純的電極數的數量。單極電波透過導電貼片形成完整能量迴路，能將熱能傳遞至較深層組織，刺激膠原新生。
節目也將說明有效溫度的重要性。許哲豪醫師指出，膠原蛋白要產生收縮反應，必須達到約 57～61°C 的有效溫度，而如何在保護表皮的前提下達成，是電波系統設計的關鍵。
《嘿 醫美好辣2》第十五集將以輕鬆對談方式，帶觀眾理解「小資不等於隨便」，而是用正確知識，為青春做長期而安全的規劃。
節目製作團隊中華民國美容醫學醫學會(以下簡稱美醫會)表示，本季內容將持續以「電視規格、網路風格」的型態，呈現醫學知識的多元面向，並提醒觀眾避免受到誇大資訊誤導。本集欣獲「台灣索塔」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，將於2月03日於LINE TV(嘿醫美好辣頻道)首播，2月05日傍晚，於美醫會Youtube官方頻道，以及臉書官方粉專，後續將於凱擘大寬頻電視頻道及Youtube官方頻道相繼播出；此外，節目與台灣好新聞及TDN.TODAY善思新聞網合作宣傳，觀眾可透過節目學會聰明看醫美、不盲目追潮流。
