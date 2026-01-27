《嘿 醫美好辣2》第十四集預告破解「水光卡關期」迷思！ 醫師提醒：不是保養無效，而是皮膚有狀況





醫療衛教節目《嘿 醫美好辣2》第十四集即將播出，本集延續前幾集對「水光療程」的討論，進一步從皮膚結構、屏障功能與臨床實務切入，帶觀眾理解為何有些人勤擦保養品卻始終「卡關」，甚至在不當施作後反而出現爆痘、顆粒或不適反應。

節目由主持人辜粲詠主播與皮膚科王修含醫師共同主持，並邀請朝沐和安診所黃彥愷醫師、安合癒境美學健康診所柯威志醫師，以及越醫療美學蔡坤原醫師，三位臨床經驗豐富的醫師，從醫學角度為觀眾拆解水光療程背後的關鍵細節。

節目一開始，粲詠以許多愛美族的共同疑問開場：「保養品擦得很勤，為什麼皮膚還是乾？」王修含醫師解釋，這往往不是產品問題，而是皮膚屏障受損、經皮水分散失增加。保養品多半只能停留在角質層，若角質層屏障受損、皮膚反覆發炎，需搭配更完整的皮膚照護策略，單靠外擦保養品很難產生長期改變。

黃彥愷醫師進一步以「磚牆理論」形容皮膚結構，角質層就像牆面，保養品分子如球體，並非想進就能進。若強行過度去角質，反而會破壞屏障，導致敏感、泛紅甚至發炎，讓皮膚狀況更不穩定。

談到水光療程，柯威志醫師說明，注射型水光屬於「中胚層治療」，是將皮膚需要的成分精準送入真皮層，但前提是膚況必須穩定。若處於急性過敏、感染、痘痘爆發期，貿然施打，反而可能誘發更嚴重的反應。

節目也預告將討論網路上常見的迷思：「水光會把粉刺全部逼出來嗎？」醫師指出，輕微角質與閉鎖性粉刺在術後短期代謝屬臨床可見現象，但若是發炎型痘痘或酒糟，則必須先治療原本疾病，而非直接進行水光療程。

此外，本集也將深入說明施打深度與針具長度的重要性。醫師提醒，水光理想深度約在 2 毫米以內，過深可能誤入血管，帶來血管栓塞等風險。

《嘿 醫美好辣2》第十四集以「保養卡關其實有原因」為核心，帶領觀眾重新理解水光療程的角色與限制，強調醫師評估與安全流程，才是讓皮膚真正變好的關鍵。

節目製作團隊中華民國美容醫學醫學會(以下簡稱美醫會)表示，本季內容將持續以「電視規格、網路風格」的型態，呈現醫學知識的多元面向，並提醒觀眾避免受到誇大資訊誤導。本集欣獲「橋締」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，將於1月28日於LINE TV(嘿醫美好辣頻道)首播，1月29日傍晚，於美醫會Youtube官方頻道，以及臉書官方粉專，後續將於凱擘大寬頻電視頻道及Youtube官方頻道相繼播出；此外，節目與台灣好新聞及TDN.TODAY善思新聞網合作宣傳，觀眾可透過節目學會聰明看醫美、不盲目追潮流。

