《嘿 醫美好辣2》第十集預告聚焦「新生兒紅色胎記」！ 醫師團揭迷思、談新科技與公益計畫





《嘿 醫美好辣2》第十集以「新生兒紅色胎記」為主題強勢登場。主持人辜粲詠主播與鄧守成醫師邀請二位皮膚科專家：賴柏如醫師、黃輝鵬醫師，共同談論許多新手爸媽最擔心、也是網路上最常被誤傳的議題：嬰兒出生時的紅色胎記究竟從何而來？是否與媽媽懷孕時的飲食、作息、3C 使用習慣有關？

節目一開始，粲詠分享網路上一則的「媽媽自責心聲」：有家長認為胎記是孕期吃錯食物、作息不好造成。賴柏如醫師立刻澄清：「新生兒紅色胎記與媽媽沒有關係，也不是因為孕期做錯什麼。」他強調，紅色胎記是胎兒在發育過程中血管生長變化所致，原因多半不明，但非常常見，「我一個月門診至少看到四、五例」。

節目進一步介紹常見的三種類型：色斑（葡萄酒色斑）、鮭魚紅斑與嬰兒血管瘤。

酒色斑

外觀呈紫紅色，出生時即看得見，位置多在臉部與四肢。「不會自行消退」，且可能與深層血管異常或骨骼發育相關，因此建議家長及早就醫。

鮭魚紅斑

屬暫時性胎記，常見於額頭、人中與後頸，哭鬧時會更明顯，大多會在2～3歲逐漸淡化。

嬰兒血管瘤

呈草莓樣隆起，會在出生後幾週快速增長，是良性但需追蹤的血管增生現象。「越早治療越能避免留下疤痕」賴醫師說。

黃輝鵬醫師也分享許多父母最怕面對的現實：胎記若位於臉部、眼周等明顯位置，可能影響孩子的自信與社交發展。他進一步介紹一項台灣的公益計畫：「微光庇護計畫」，由全台皮膚專科醫師合作，為 0～17 歲顏面血管性胎斑的未成年對象提供免費義診與治療協助。「這項計畫目的不是外貌，而是孩子的身心健康。」

節目也預告將深入介紹「新形態血管雷射」的作用原理與安全性。黃輝鵬醫師表示，新一代技術改善過去易瘀青、傷口明顯等限制，能針對病灶調整參數，減少不適與恢復期；但依舊需由合格皮膚專科醫師操作。

《嘿 醫美好辣2》第十集延續節目一貫的「專業 × 幽默 × 衛教」精神，以科學知識破除迷思，並引導家長在正確的醫療資訊中做出安心選擇。

節目製作團隊中華民國美容醫學醫學會(以下簡稱美醫會)表示，本季內容將持續以「電視規格、網路風格」的型態，呈現醫學知識的多元面向，並提醒觀眾避免受到誇大資訊誤導。本集欣獲「博而美」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，將於12月31日於KKTV(嘿醫美好辣頻道)首播，1月1日傍晚，於美醫會Youtube官方頻道，以及臉書官方粉專，後續將於凱擘大寬頻電視頻道及Youtube官方頻道相繼播出；此外，節目與台灣好新聞及TDN.TODAY善思新聞網合作宣傳，觀眾可透過節目學會聰明看醫美、不盲目追潮流。

