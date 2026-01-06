《嘿 醫美好辣2》第十一集預告！ 破解「肉毒桿菌素」多元用途與安全迷思 醫師團一次說清楚





《嘿 醫美好辣》第二季第十一集焦點回到大家最熟悉、卻也最容易誤解的醫美基礎療程：「肉毒桿菌素」。主持人邱世明主播一開場笑問：「肉毒除了皺紋，還能做什麼？」讓搭檔劉思慧醫師立刻接招：「多到講不完！」節目也因此開啟一場從醫療史、肌肉原理到多元用途的深度幽默衛教旅程。

本集邀請兩位重量級醫師，佳飛雅緻美學診所鄭瑞德醫師與林政賢皮膚科醫師。兩位均擁有相當豐富的專業經驗，用最生活化的方式講解肉毒桿菌素如何從「治療疾病的藥品」，逐漸走入「日常外貌管理工具」。

劉思慧醫師分享早期醫療背景指出，肉毒桿菌素原本用於治療斜視、小兒麻痺後遺症與肌肉痙攣，是「幫助患者恢復生活品質的藥品」，後來因「讓肌肉暫時放鬆」的作用而跨界進入醫美領域。

接著鄭瑞德醫師揭開「百搭療程」的真相。他指出，肉毒桿菌素應用層面遠超過除皺，包括：

・咬肌與國字臉改善

・肩頸緊繃

・小腿肌肉肥大

・腋下、手汗、腳汗的多汗症

・鼻翼、抬頭紋、皺鼻紋、魚尾紋等動態紋放鬆

甚至「水光肉毒」作為中胚層治療的一部分，也被用於改善油脂分泌、毛孔粗大與特定酒糟症狀。

節目預告中最重要的環節，是強調「安全使用」的重要性。林政賢醫師以「斷電」作比喻，解釋肉毒作用原理：阻斷神經與肌肉間的乙醯膽鹼訊號，使肌肉放鬆，進而減少皺紋或協助控制肌肉過度收縮。

主持人也提出民眾最擔心的疑問：「肉毒會中毒嗎？」林醫師說明，醫美使用的是「高度稀釋後的藥品」，與食物中毒的肉毒桿菌不同來源，在合格醫師操作下無需恐慌。

節目也提醒民眾：「合法產品」與「原廠來源」非常關鍵。若使用來路不明或濃度不穩定的產品，可能出現「劑量偏差數十至上千倍」的嚴重風險，過去甚至出現民眾因此肌肉全面癱軟、需送加護病房的案例。

第十一集預告以輕鬆聊天帶出嚴肅議題，強調：肉毒桿菌素不是流行產品，而是需要正確知識與醫療判斷的藥品。

節目製作團隊中華民國美容醫學醫學會(以下簡稱美醫會)表示，本季內容將持續以「電視規格、網路風格」的型態，呈現醫學知識的多元面向，並提醒觀眾避免受到誇大資訊誤導。本集欣獲「高德美」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，將於1月7日於LINE TV(嘿醫美好辣頻道)首播，1月8日傍晚，於美醫會Youtube官方頻道，以及臉書官方粉專，後續將於凱擘大寬頻電視頻道及Youtube官方頻道相繼播出；此外，節目與台灣好新聞及TDN.TODAY善思新聞網合作宣傳，觀眾可透過節目學會聰明看醫美、不盲目追潮流。

