《嘿 醫美好辣2》第四集預告聚焦「冷電漿」！ 專家醫師揭敏感肌的真相與修護新知





醫療衛教節目《嘿 醫美好辣2》持續開講！第四集主題圍繞「冷電漿」與「敏感肌修復」，由主持人曹登華主播搭配皮膚科醫師王修含領軍，邀請安瑟美膚診所鄭惠文院長、李承鴻皮膚科院長與許哲豪皮膚科院長共同探討現代人最常見的膚況之一的「敏感肌」。

節目一開場，曹登華笑稱：「我皮膚白泡泡幼咪咪，但一吹風就刺痛！」引出許多觀眾熟悉的困擾。王修含醫師指出，近二十年來「敏感肌」人口明顯增加，關鍵原因與環境變遷、過度保養及生活習慣改變有關。他說：「三十年前幾乎沒人談敏感肌，如今卻成了常見話題。」

鄭惠文醫師在節目中解釋，「敏感肌」在醫學上已有明確定義，稱為「敏感皮膚症候群」（Sensitive Skin Syndrome, SSS），其特徵包括癢、紅、刺痛與乾燥等不適感。她提醒觀眾：「不是每個覺得皮膚不舒服的人都是敏感肌，有時可能是濕疹或皮膚炎，應由醫師診斷判斷。」

李承鴻醫師則以「房子的防水層」比喻皮膚屏障，說明角質層受損與經皮水分散失（TEWL）是造成敏感肌的關鍵。「去角質過度或過度敷面膜，都會破壞皮膚屏障。」他強調，保養的重點在於「補水、鎖水」而非頻繁刺激。

隨後節目轉入焦點「冷電漿技術」。王修含醫師介紹，這項科技原理源自物理學，利用穩定能量使皮膚表層在低溫狀態下達到抗發炎與穩定效果。「冷電漿不是燒灼，而是溫和修復。」他笑說。

鄭惠文醫師補充，以往電漿能量不易控制，容易造成灼熱或不適，如今的冷電漿已能精準調整溫度，應用於皮膚調理、膚質穩定與術後修復。「它讓醫師能更精準地操作，病患也能更安心。」

節目預告最後提醒觀眾：敏感肌並非無法處理，但需先確認膚質、避免過度清潔與自行判斷。李承鴻醫師也表示：「安全醫療的第一步，就是停止實驗式保養。」

《嘿 醫美好辣2》第四集以專業、生活化的方式，解答民眾對「敏感肌」與「電漿療程」的疑問。以「懂肌膚、保穩定」為主軸，讓觀眾用知識取代迷思，看懂皮膚的科學真相。節目製作團隊中華民國美容醫學醫學會(以下簡稱美醫會)表示，本季內容將持續以「電視規格、網路風格」的型態，呈現醫學知識的多元面向，並提醒觀眾避免受到誇大資訊誤導。本集欣獲「曜亞國際」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，將於11月19日於KKTV(嘿醫美好辣頻道)首播，11月20日傍晚，於美醫會Youtube官方頻道，以及臉書官方粉專，後續將於凱擘大寬頻電視頻道及Youtube官方頻道相繼播出；此外，節目與台灣好新聞及TDN.TODAY善思新聞網合作宣傳，觀眾可透過節目學會聰明看醫美、不盲目追潮流。

