噁到無法忘卻！室友5天不洗澡、散發魚腥味 納悶她「常吃這物」卻很健康

女子分享前室友邋遢行為引起網友關注。示意圖／photoac

「她真的好髒」一名網友抱怨，在大學期間與一名女子合租，才剛相處就被驚呆了，因為室友盤腿坐吃飯時，散發出一股魚腥味與霉味，令她無法繼續用餐；不僅如此，內褲更是重複穿著，且能5天沒有洗澡。事後傳訊息向室友詢問原因，才發現竟是「媽媽沒有教」，也不認為會被他人發現。

一名女子在社群分享，過去她有位女性室友生活衛生習慣相當差，回憶剛合租相處時，室友於吃飯時間盤腿坐，看似普通動作，卻有一股魚腥味及霉味撲鼻而來，導致吃不下飯；不僅如此，室友內褲時常沾黏分泌物，不過她並未擦拭或更換，竟連續2天若無其事地穿上同件內褲。

有次室友月經來經血外漏，就將內褲丟進馬桶離去，傳訊息向室友詢問，竟得「你可以洗，我下週再來」回應，令原PO直言「我才不想洗別人的衣服呢」；原PO崩潰分享，不只內褲不洗、重複穿著引發臭味，有時甚至能連續5天沒有洗澡，僅洗臉、吃薄荷糖，以為不會被發現。

女子抱怨室友內褲沾滿分泌物引發臭味仍繼續穿。示意圖／photoac

貼文一出，網友相當震驚，質疑「這是人類還是鬼？」形容這就像是生活在地獄般可怕，紛紛表示「這位朋友是被什麼附身了」、「問題是我現在正在吃飯」、「好反胃」、「我讀得越多，就越能看清故事的情節」。

然而有網友好奇這些是真實發生的嗎？原PO表示「我向上帝發誓，這個故事是真的，它發生在我3年前上大學的時候」，至今回想還是歷歷在目，同時透露自己也為「室友吃剩菜」百思不得其解，雖然室友稱不是因為沒錢，而是「剩菜更好吃」，即使飲食習慣也很差，身體卻「一直很健康」相當無奈。



