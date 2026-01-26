噁問牙套女同事「男友會不會不舒服？」 色廚師遭解職拿執行長30萬紅包還告公司遭打臉

劉男涉性騷遭公司解職，執行長暖心包30萬紅包還挨告，法官判決打臉劉男。事意圖

新北市劉姓男子原於板橋某產後護理之家擔任廚師一職，卻因2024年起對數名女同事性騷擾，遭公司終止勞動契約，因劉男遭解職時已近農曆春節，公司執行長擔心他沒錢過年，還包了30萬元紅包以盡照顧之意，但劉男卻要求公司開立非自願離職證明而向法院提出民事訴訟，法官審理後認為，劉男涉性騷事實明確，公司已有發給離職證明書且於離職原因載明「違反性平法」並無不妥，駁回劉男之訴。

判決書指出，劉男自2018年8月起受雇於該產後護理之家，他主張自己任職期間兢兢業業，無不能勝任工作的情況，但公司卻在2024年12月24日，片面主張他性騷擾同事而終止勞動契約，聲稱自己未接獲任何調查程序，公司也拒絕發給相關調查報告，認為公司並無立即終結勞雇關係的必要，指控公司違法解雇，要求開立離職原因勾選「勞動基準法第14條第1項第6款」之非自願離職證明書及服務證明書。

廣告 廣告

護理之家抗辯則稱，已發給劉男離職證明書，而他在2024年起對數名女員工性騷擾，其中2名被害人於派出所報案並向公司投訴，公司收受警方函文後進行調查，期間劉男自承有言語性騷擾行為，公司即以違反《性平法》終止勞動契約，且公司執行長念及年節將近，擔心劉男缺錢過年，還另包30萬紅包以盡照顧之意。

根據護理之家的性騷擾調查報告顯示，劉男曾評論女同事A的膚色內衣時說「我還以為你沒穿」，隨後又說「不要穿最好看了」、對A女戴牙套一事表示「這樣男朋友會不會不舒服？」、於女同事B取餐時，以疑似廣東腔重複大聲詢問對方「要吃辣椒（懶叫）嗎、要吃辣椒（懶叫）嗎」，讓B女聽起來每一句就是問要不要吃「男性生殖器」等言語性騷擾。

法官認為，雖劉男聲稱是開玩笑，但性騷擾認定應以被害人被侵犯的感受出發，從被害人個人的觀點思考，著重於被害人之主觀感受及所受影響，而非以行為人之侵犯意圖或主觀認定判定，且護理之家收受警方函文後，依法組成調查小組進行調查，先後對申訴人、劉男進行調查訪問，完成調查程序後認定確有言語性騷擾行為。

因此，劉男既有違反《性平法》事由，公司依《勞基法》、《性平法》等規定終止勞動契約，並於離職證明書上記載「違反性平法」等文字，即無不當，法官認為劉男再請求開立離職原因為「勞基法第14條第1項第6款」之非自願離職證明書及服務證明書，即屬無理由，判決駁回劉男之訴，全案仍可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

親情變調！大舅變成狼 強吻、磨蹭外甥女還逼看A片7年

67歲色翁誘15歲少女進家門強抱抓胸 開庭囂張嗆：妳10幾歲以後有污點

三觀崩毀！金山兄妹亂倫10天4次 狼兄竟對13歲胞妹伸狼爪

艾力克斯霍諾德如何成為攀岩界傳奇？收入來源是什麼？6個關於他的熱知識