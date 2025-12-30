噁喊她老婆！惡狼假藉送餐 性侵好友女兒挨判7年4月

少女遭父親好友性侵。（示意圖，非當事人／Pexels）





桃園一名黃姓男子，前往友人家中送餐時，竟性侵獨自在家養病的12歲女童。儘管黃男矢口否認犯行，但在被害人指證歷歷及相關對話紀錄佐證下，最高法院審結，維持一、二審原判，依加重強制性交罪判處黃男7年4個月有期徒刑，全案仍可上訴。

判決書揭露，黃男與被害女童父親為朋友關係，卻對女童心懷不軌，私下甚至以「老婆」相稱。2022年8月暑假，黃男得知女童因病獨自在家，假意好心送便當前往探視，實則趁隙強行侵犯得逞，完全不顧女童哭喊拒絕。

案發後，女童因顧忌黃男與父親的交情，擔憂說出真相會被質疑，隱忍長達一年多。直到2023年底，女童在與表妹聊天時情緒潰堤，才吐露受害經過，並在家屬支持下報案。

黃男在庭審時辯稱，僅是單純送餐，並無逾矩行為。然而法官採信女童證詞，指出其敘述過程情緒反應強烈且前後一致，符合創傷後反應，親屬亦證稱女童提及此事時出現摳手、結巴等焦慮徵兆。此外，雙方LINE對話紀錄顯示黃男對女童稱呼異常親暱，早已超越長輩與晚輩的界線。

針對辯方質疑女童事後仍與黃男互動一事，最高院引用「熟人性侵」樣態指出，被害者常因權勢不對等或生活依賴而被迫維持表面和平。雖醫學鑑定顯示女童私處無明顯新傷，但醫學證實該部位具修復性，無法以此反證性侵不存在。最高法院認定黃男毫無悔意，造成女童身心難以抹滅的創傷，故維持黃男7年4月刑期，可上訴。

