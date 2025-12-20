噁夫猥褻女家教辯「若被性騷她怎想吃晚餐」 醫揭「人格分裂」可憐真相

一名女家教慘遭學生家長強吻猥褻，事後身心崩潰衍發多重人格自我保護。（示意圖，pexels）

已婚人夫阿猛（均化名）對小孩的家教老師小君有非分之想，趁著小君正為了找租屋處煩惱，阿猛主動提議帶她看房，卻在獨處時伸出鹹豬手強吻摸胸。案發後他矢口否認，還拿小君離開時曾提及想吃肯德基作為說詞，試圖塑造兩人互動正常的假象。

色男辯若被性騷怎想吃晚餐

判決揭露，阿猛聘請小君當小孩家教，卻心懷不軌起色心，假藉帶看房的名義將人誘騙到公寓猥褻，他趁獨處時強抱、強吻並襲胸，阿猛事後還厚臉皮地辯解，聲稱小君離開後神態輕鬆，甚至質疑對方：「若是被性騷擾，怎麼可能還想著吃晚餐？」試圖為自己行為脫罪。

為何遭受驚嚇會造成人格分裂？

然而，小君的母親在法庭上道出心碎真相，透露女兒回家後整個人陷入極度驚恐，身體僵硬且抗拒回憶。醫療鑑定更進一步指出，小君長期患有準思覺失調症，遭遇重大驚嚇時會啟動防衛機制，進入人格分裂或情緒解離狀態。這種「假裝沒事」的反應，其實是心靈為了求生而產生的保護色，並非如阿猛所說的欣然接受「同意」。

鐵證如山噁男認罪

法官採信了專業的醫療鑑定見解，認定小君在封閉空間內是因孤立無援，才被迫切換人格來應對危險。眼見鐵證如山，原本嘴硬的阿猛這才放軟態度，在審理期間承認犯行，並向小君呈遞道歉信表達悔過。考量到他已展現誠意尋求原諒，雙方最終在調解下達成共識。

受害人大方給自新機會

由於小君感受到阿猛的悔意，大方表示願意給他自新的機會。法官審酌後認為，阿猛雖然嚴重冒犯女性自主權，但考量他沒有前科且已達成和解，因此依強制猥褻罪判處有期徒刑6月，並給予緩刑2年的自新機會。緩刑期間，他除了得支付公庫6萬元並接受保護管束外，還得乖乖去上法治教育課，別再讓私欲衝過頭。

