噁心大叔開神壇誘姦2女童給千元封口費 家人看到錢追問全案意外曝光

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

彰化縣一名開神壇的大叔阿勇（化名），多次引誘2名女童前往國小公廁後，再伸出魔掌進行猥褻，完事後還各給1000元「封口」。結果其中一名女童因為將現金交給家人，家人發現現金來源後全案才曝光。全案經法院審理，阿勇否認犯行，還辯稱是女童家遭偷錢才會誣陷他，不過這個說法未被法官採信，仍依「對於未滿14歲女子猥褻」，判處有期徒刑2年6個月。

判決指出，受害的2名女童與阿勇是鄰居，孰料阿勇見2人年幼可欺，竟在住處多次引誘女童，然後將她們帶往一間國小的公共廁所進行猥褻，而整個過程還被另一名女童發現大聲呼喊，阿勇才給了女童1000元後，讓2人離開。

而阿勇在警詢、偵訊及法庭上的皆否認涉案，還辯稱是女童家的錢失竊、懷疑是他所偷，才挾怨報復誣告他，並強調自己不知道女童年齡，甚至聲稱自己年事已高、有勃起障礙，請求進行精神與性功能鑑定。不過學校監視器畫面有拍到他帶女童進廁所，案發後給付現金要求「封口」的鐵證。

合議庭認為，若女童家屬真為失竊金錢而報復，或女童為掩飾偷錢才誣告，理應在更早時間點就提出相關主張或指控，而非在性侵案爆發後才提及，邏輯不合常理。

此外，阿勇提出的身心障礙證明僅為聽覺障礙，與認知能力無關，且他在偵審過程中應答清晰，無需進行精神鑑定。無論其生殖器能否勃起，犯行已構成猥褻。

法官審酌阿勇雖無前科，但利用鄰居關係及女童家庭的照顧空隙，對2名心智極度不成熟的幼女下手，同時侵犯2人，犯罪情節嚴重。且犯後毫無悔意，不僅否認犯行，更反指被害人誣陷，態度惡劣。而辯護人雖幫阿勇請求緩刑，且刑度不符緩刑條件，法院仍予以駁回，最終判處阿勇2年6月有期徒刑。

照片來源：《視覺中國》

【保護被害人隱私，避免二度傷害、尊重身體自主權，請撥打110、113、性侵害就是犯罪，請撥打110、113】