噁心對話全曝光！ 男檢察官摸鮮肉帥警慘賠336萬 被判「拔官」理由一次看

前南投地檢署檢察官王元隆趁辦案之便，兩度對一名帥氣鮮肉男警伸鹹豬手，還曾傳「肉棒給我看一下」等鹹濕簡訊撩，更約小鮮肉泡湯，被自家人依《性騷法》起訴，雙方在法院和解撤告。懲戒法院今天下重手免了他的檢察官職務，降級改調檢察事務官，法院指出，主要是考量他已賠償被害警336萬且參加性平課程，態度良好，審酌他擔任檢察官25年「具偵查經驗」，是適合的辦案輔助人才，因而決定讓他留在地檢署。全案可上訴。

調查指出，司法官班38期結業的資深檢察官王元隆，年約60歲，喪偶育有一名小孩，自2000年分發到南投地檢署擔任候補檢察官以來，檢察生涯累積25年。諷刺的是，他在案發時為婦幼專組檢察官，明明專辦性侵、性騷案件，卻對年僅20多歲的小鮮肉帥警毛手毛腳，讓檢察界顏面盡失。

露骨對話！認小鮮肉「補眼睛」

調查指出，王元隆在去（2024）年1月在小鮮肉帥警的同事介紹下認識他，1/9加LINE交辦一起毒品案件，化名「夏洛克」的王元隆1/12突然問小鮮肉「你幾年次」，他回答之後，王元隆發現對方年僅20歲出頭，旋即傳送「也太補眼睛了」、「哪好意思肖想？」、「認真問，可能你爸都比我年輕，不要跟我說，比較沒有道德壓力」。

同年1/18，王元隆又傳訊問他「有來拿指揮書了？」他禮貌性地回，「好的，謝謝檢座，請問是找書記官還是找檢座您拿？」他竟回「『肉棒』來給我看一下啊！」不料，小鮮肉轉彎改而向書記官拿指揮書，事後回覆王元隆「報告檢座：指揮書有拿到了！！」王元隆竟扼腕地說「可惡！！！我要看鮮肉ㄟ！！！」小鮮肉無奈回「檢座，我下次一定到。」

同年2/1中午，王元隆又傳簡訊給他「好想去泡溫泉~~」、「現在有空過來找我？」他稱「馬上過去」，王還叮囑「你不要帶OO（小鮮肉的同事）來喔！」後來王元隆又告訴他「好想去泡溫泉、陪我去」、「陪我去過年後了！湯屋！」、「案件『隨你發揮』！」。沒多久後，王元隆詢問他「過年放幾天？」小鮮肉回覆「放6天」，王元隆旋即表示，「回來上班的時候~通知我，『享用鮮肉』！」

2024年2月20日中午，小鮮肉到南投地檢拿資料，王元隆趁機將他帶到位於地檢署4樓的檢察官研究室，還要他和自己並肩坐在長沙發，王元隆邊講話，手邊摸往小鮮肉的背部、左大腿偏內部隱私，他被嚇到縮起身體，心理極度不適。

沒想到，王元隆得逞後不知悔改，用LINE約小鮮肉到地檢署談公事時，又陸續夾帶「補眼睛」、「小鮮肉感覺『很可口』！」等噁心簡訊給對方。

二度被摸，鮮肉帥警「講到哭」

同年4/23下午，小鮮肉來檢察署討論案件，王元隆又將他帶往檢察官研究室，又硬要他自己一起坐在長沙發，雙方幾乎並肩，王元隆趁機摸他的背、肩膀後方及大腿內、中、外側隱私部位。小鮮肉被這一連串操作嚇到縮起身體，當場身心不適。

據了解，小鮮肉返回警局後向長官，神情沮喪地向小隊長反映兩度被性騷擾，小鮮肉眼眶泛紅，小隊長安慰他「一定會跟長官報告」。而小鮮肉向更高長官報告這件事時，更是害怕得發抖，而且還一度講到哭了。

時任南投地檢署檢察長黃元冠（現任高雄地檢署檢察長）獲悉後不護短，立即指示婦幼專組主任檢察官分案偵辦，也將王元隆調離該組，法務部事後以「人地不宜」理由將他調任雲林地檢署。

離譜的是，王元隆收到傳票後，竟然打電話問小鮮肉「為什麼要告我？還是別人告我？」小鮮肉被質問後不知如何回答，只得回「不清楚」，其神情徬徨無助，同事則機警要求小鮮肉開擴音，結果聽到王元隆在電話裡要他「到辦公室談一下」。小鮮肉出庭時也痛苦地說，接到王元隆來電很害怕，害他當天下午馬上求診身心科，被診斷出有焦慮和憂鬱的狀況。

不過，檢方調查時，王元隆輕描淡寫，只承認摸了一下他的背，否認摸大腿等私密處，至於為什麼傳送那些噁心簡訊？他則強調是正常對話，他堅稱，「肉棒」是指警察，絕對不是指「生殖器」，如果這些話讓小鮮肉不舒服，他願意道歉。

檢方打臉「故意擠沙發」

但檢方痛斥，王元隆供詞避重就輕。檢方揪出，檢察官研究室左右兩側都有討論用的桌子，更有15把個人椅子，單純討論公事可以坐個人椅，兩人在沙發上「並肩而坐」不合常理；而且，王元隆在檢察官任內也有上過「鹹豬手別來-拒絕職場性騷擾」、「解謎性騷擾」等課程，難道會不清楚性騷擾的界線？

檢方也認為，王元隆傳送「性意味」明顯的簡訊，還要求「OO（小鮮肉同事）不要來『壞事』」、「救你」等字眼，凸顯他認為這是壞事，而且被害人也認為自己「身陷險境」，加上小鮮肉曾向長官反映，兩人沒有嫌隙，應無誣陷之理，因此將王元隆依《性騷擾防治法》起訴。

一審南投地院開庭時，王元隆獲和解撤告，法院判公訴不受理，但法院也將王元隆涉及權勢或機會性騷擾部分退回檢方偵辦。檢察官評鑑委員會則將他移送懲戒法院職務法庭審理。

法院斥：辦婦幼案件竟性騷擾

至於懲戒法院職務法庭今天為何下重手，直接拔了王元隆的檢察官職務？合議庭也公布答案。

合議庭指出，王元隆身為婦幼專組承辦檢察官，專辦性侵等刑事犯罪偵查業務，對構成性騷擾的刑事犯罪規範有一定認識，竟利用和小鮮肉合作辦毒品案的機會傳送性暗示訊息，還大膽在檢察官研究室摸對方身體及隱私部位，導致被害人身心受創，已嚴重減損檢察官的職業榮譽與尊嚴，傷害司法形象及國人對檢察官追訴犯罪公正的信任感，情節重大，有必要懲戒。

合議庭認為，本案導致社會貶低檢察官的整體評價，更損害人民對王元隆從事檢察官的信任感，他日後若想繼續用檢察官身分領導指揮下屬辦案，恐怕相當困難，認定他不再適任，必須汰除退場。

但合議庭考量，王元隆已承認客觀的違失事實，行為後態度良好，不但知道反省，也取得被害人的原諒而調解成功，更賠償對方336萬元。此外，他也依照調解筆錄內容，在今年參加了高達49小時的性別平等教育課程。

合議庭認為，王元隆雖然不適任檢察官，但他已經擔任檢察官25年，具有相當偵查經驗，如果將他調為檢察事務官，也能協助檢察官訊問、拘提、搜索等犯罪偵查，可以成為適合檢察機關的輔助人力，和他的原職銜接也比較不會出現適應上的問題，因此命他改調台中地檢署擔任檢察事務官（職務編號A600685），合議庭今天也對他作出停職裁定。全案得上訴。

本案由職務法庭第二庭承審，審判長為張祺祥（懲戒法院審判長）、受命法官楊坤樵（最高行政法院法官）、陪席法官何俏美（最高法院法官），參審員李淑君（高雄醫學大學性別研究所副教授）、張文貞（台灣大學法律學院特聘教授、陽明交通大學科技法律學院合聘教授）。

