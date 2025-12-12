噁心畏光又想吐！ 32歲工程師靠「2招」偏頭痛改善大半

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】頭痛是常見文明病，嚴重時會合併噁心、畏光、怕吵等症狀，讓人身心俱疲。32 歲電腦繪圖師王先生因此困擾近一個月，痛到無法工作、情緒低落，最後到羅東博愛醫院求診。經神經內科吳旻陽醫師檢查後，排除腦部疾病，確認為偏頭痛造成，並開始接受藥物與頭痛紀錄治療。

預防性治療＋頭痛日記 雙軌改善更有效

王先生每天盯著螢幕工作，頭痛卻幾乎「天天上門」，甚至持續一整天，迫使他只能躺下休息。吳旻陽醫師指出，頭痛與神經、血管、作息與壓力皆有關，治療需搭配止痛藥與預防性藥物，包括口服與新型針劑，以降低發作頻率與疼痛強度。他並要求王先生每天記錄「頭痛日記」，將發作時間、疼痛指數、誘因等詳細寫下。

吳旻陽醫師解釋，止痛藥可暫時壓制疼痛，但仍需靠預防性治療降低偏頭痛的發作頻率與強度，並縮短頭痛持續時間；而「頭痛日記」能協助追蹤症狀變化，讓醫師在回診時更精準調整治療方向。

三個月改善大半 生活品質大幅回升

經雙管齊下治療一個多月後，王先生的頭痛頻率減少超過一半，從每天發作降為每週僅1-2次。三個月後僅偶爾因天氣、壓力或感冒誘發，整體症狀穩定許多，生活與工作恢復正常，半年內有機會擺脫長期頭痛、逐漸減少藥物。

吳旻陽醫師提醒，「規律預防性治療」與「頭痛日記」是控制偏頭痛的重要工具，若能同步調整生活作息、規律運動與維持充足睡眠，更能減少發作。他強調，若頭痛每天反覆、伴隨噁心嘔吐或怕光怕吵，務必盡早就醫排除嚴重腦神經問題。

