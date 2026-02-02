噁心畫面曝！菲律賓航空航程15hr廁所故障 空服員「徒手挖糞水」

菲律賓航空一架洛杉磯飛往馬尼拉的班機，因馬桶故障無法沖水，機組員只好徒手將糞水挖出。翻攝YouTube＠InsiderPH Video



菲律賓航空近期發生一起漠視空服員尊嚴的事件，一架1月11日由洛杉磯飛往馬尼拉的波音777航班上，機內廁所發生故障，由於航程長達15小時，業者疑似為了省錢不轉降，機組人員指控，上級指示他們徒手清潔馬桶內的排泄物，影片曝光後不僅惹來民眾議論，工會更表達強烈不滿。

綜合外媒報導，事發航班為PR113，從洛杉磯飛行到關島附近時，飛機廁所的馬桶故障無法沖水，航空公司本來一度考慮轉降關島維修，但為了避免增加昂貴的燃油及乘客安置等成本，決定把剩下6小時撐完。

如此一來，犧牲的就是機組人員了。只見他們慢慢地將馬桶內的糞水一匙一匙舀出，再倒入洗手台中。直到飛抵目的地為止，都沒有乘客察覺異狀，但此舉已讓機組人員暴露在感染疾病的風險當中，嚴重違反公共衛生及職業安全標準。

當事機組員向工會反映此事，引發對機長及相關主管的質疑。航空公司的聲明則是肯定機組人員依SOP處理，「我們意識到此情況造成旅客及機組人員的不便，謝謝大家的理解與耐心」。

