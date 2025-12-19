噁心變態！中國男滿街露鳥趴趴走，公然逼妹子們看猥褻動作。圖／翻自《黑料網》

中國黑龍江近期出現一名噁心變態男，到處露鳥趴趴走，甚至還公然猥褻，逼妹子們觀賞。更誇張的是，這名男子還拍片並上傳網路，引發網友關注。

畫面可見，這名噁男故意在大街上露鳥，而且跑遍黑龍江的市區，更故意選在女生聚集多的地方露鳥。而且噁男不僅露鳥，只要見到他喜歡的妹子，就要故意對妹子做猥褻動作，逼妹子觀看。

另外影片也可見，妹子們見到噁男的行動後，紛紛走避，有人故意轉頭，有人刻意視而不見。目前未知有無民眾報警處理，但噁男上傳影片後，引發網友注意。就有網友直呼：「這太噁了！」、「到底有沒有人管啊？」、「有人去舉報嗎？」、「要是我，一定一腳直接踹死他下體。」

男子故意選擇在鬧區露鳥。圖／翻自《黑料網》

男子見妹子就做猥褻動作。圖／翻自《黑料網》

不過中國年輕人近期出現不少「迷惑行為」，包括有一名中國妹子在餐廳用餐途中，疑似肚子痛忍不住，竟然就地拿餐廳裡的垃圾桶「烙賽」拉屎。結果妹子本人不尷尬，旁邊的男生們倒是尷尬了。另外還有在「皖江工學院」一對校園情侶，故意選擇在公共場所做猥褻行為，完全沒有羞恥心，隨後幾乎全校學生都跑來圍觀，大家更是瘋拍「愛情動作片」。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



