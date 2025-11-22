噁心！「寶特瓶裝尿」貼茶標籤放超商貨架 日男辯：心情不好

國際中心／程正邦報導

日噁男用寶特瓶裝尿放超商貨架，害客人差點喝下肚。（示意圖）

離譜惡作劇！男子將黃色液體偽裝成茶飲放入超商冷藏櫃

日本千葉縣近日發生一起挑戰衛生與道德底線的離譜惡作劇事件。一名男子將裝有自己尿液的寶特瓶，偽裝成市售茶飲，悄悄放入便利商店的飲料陳列架，造成顧客誤拿，差點將黃色液體喝下肚。

根據《共同通信社》等多家日媒報導，事件發生在今年5月24日上午約11時50分，地點位於千葉縣千葉市中央區的一間便利商店。涉案男子為居住在千葉縣船橋市、自稱公司職員的塩澤洸太，年僅26歲。他被指控攜帶一瓶貼有茶類標籤的寶特瓶，但裡面實際裝滿了自己的尿液，並將其放入超商的冷藏飲料架中，與其他正常的商品混雜陳列。

顧客購買聞到異味通報 店家被迫停業全面清查

這起惡劣的行為在兩天後、即同月26日上午曝光。當時，一名不知情的顧客購買了這瓶被動過手腳的「茶飲」，當他開封準備飲用時，立刻聞到一股強烈的異味。顧客驚覺不對勁，雖然尚未飲用，但立即向店家反映，業者得知後隨即報警處理。

由於事態嚴重，這起事件已對超商造成了實質的營運負擔。為了確保食品安全，店家不得不對整排冷藏櫃的商品進行全面檢查和消毒，造成了實質性的營業中斷與管理負擔。千葉中央警署經過調查後鎖定塩澤洸太涉嫌重大，並於昨天（21日）將其逮捕。

千葉中央警署21日將噁男逮捕，他辯稱工作不順心情不好，沒有惡意。（示意圖）

辯稱心情煩躁欲惡作劇 警方仍依「業務妨害」罪嫌偵辦

面對警方的偵訊，塩澤洸太坦承犯案，但他供稱自己當時因工作不順導致心情煩躁，是抱持著「惡作劇」的心態才做出此行為，並辯稱「沒有真正想妨害營業的意圖」。

然而，警方強調，儘管嫌犯辯稱無意圖，但其行為已對便利商店的正常經營造成了實質干擾和損失，因此仍以業務妨害（業務妨害容疑）的罪嫌將其依法偵辦。這起案件也再次突顯日本社會中，因壓力導致的脫序行為層出不窮，但此種將個人排泄物汙染食品的行為，已經嚴重挑戰了公共衛生與道德底線，引發社會撻伐。

