噁爆！中國妹子就地拿餐廳垃圾桶「烙賽」拉屎，旁邊吃麵男超尷尬。圖／翻自《黑料網》

中國網友近日流傳一段影片，一名中國妹子在餐廳用餐途中，疑似肚子痛忍不住，竟然就地拿餐廳裡的垃圾桶「烙賽」拉屎，結果妹子本人不尷尬，旁邊的男生們倒是尷尬了。

影片可見，這名妹子在一間餐廳用餐，但可能是消化較好、腸胃蠕動較快，於是忍不住想上廁所解放。但這位妹子沒有到廁所，而是直接找餐廳垃圾桶，就地解放。畫面也可見，妹子完全不顧羞恥心，當場脫褲露出屁屁，然後就把垃圾桶當成馬桶拉屎。

妹子一點都不覺得尷尬，拉完後還慢慢地把褲子穿好，反倒是旁邊有兩位男生，一名男生還正在吃麵，同桌的另一名男生則是完全吃不下，整個人背對妹子並開始玩手機。但當兩名男生看到這位妹子的舉動時，都露出尷尬的表情，甚至尷尬到不敢動，待妹子完成動作才稍微放鬆。

旁邊兩名吃麵男生超尷尬。圖／翻自《黑料網》

不少網友看到影片後都直呼：「這也太噁！」、「你不尷尬，尷尬的就是別人。」另外也有網友推測，這名妹子可能不只在餐廳用餐，也有可能喝多了，所以做出脫序行為。

但近期韓國人就抱怨，中國客到韓國旅遊，卻頻頻傳出隨地大小便的事件，包括濟州島、首爾景福宮等地，都有韓國人目擊到中國遊客隨地便溺的狀況。韓國網友也直呼：「一點羞恥心也沒有嗎？」、「我是看到了什麼？」、「他們是不是在中國就這樣？出了國也不會克制。」



