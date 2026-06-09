噁爆！化工桶、拖鞋邊角變牙刷？《央視》踢爆中國黑心產業鏈
【國際中心／綜合報導】化工桶、拖鞋邊角、垃圾袋，全變成了牙刷原料？中國官媒《央視》近日踢爆，許多牙刷業者為了壓縮成本，竟使用各類未經清洗、消毒的廢舊回收塑料製作一次性牙刷，這種噁心的有毒牙刷甚至已流入各地飯店民宿。
中央社引述報導指出，江蘇揚州市江都區一處環境惡劣的小型廢品回收站內堆滿了裝過化學製劑的白桶、家電舊面板、電風扇蓋，甚至破舊的輪滑鞋，其中相當一部分專門用來製作牙刷的原料。
工作人員坦言，裝過洗滌劑、尿素的化工廢桶，在沾染各類有毒殘留物的情況下，全程不作任何清洗就直接送往粉碎加工。為了掩蓋外觀的髒亂，加工廠只需加入顏料染色就能將這些有毒廢料包裝成「合格原料」。
除了廢品站，江都區一處民宅後院也可見大量未拆封但隨意散落的口罩、無紡布、熔噴布及防護服邊角料。負責人稱這些材料的主要成分和製作牙刷柄的塑料材質都是聚丙烯，回收做成「回收料」顆粒，利潤更大。
報導表示，現場還有各種塑膠布、黑色垃圾袋、塑膠繩等垃圾，也是做一次性牙刷的原材料。
在另一家「回收料」加工廠內，生產牙刷柄的原材料竟是鞋廠製作拖鞋剩下的邊角廢料。這些廢料經過高溫熔融、水槽冷凝後被切成一粒粒白色的塑膠顆粒。老闆稱，他的貨在市場上「供不應求」。
有牙刷工廠負責人說，這類低價回收的塑膠顆粒大多出自沒有合格證照的小作坊；廠家也承認，收購回收原料全憑運氣，劣質原料引發品質問題的事例時有發生。
報導還提到，在河南鄭州裕豐國際酒店用品城，多數批發商都在銷售「回收料」製作的牙刷，主要供給小型飯店與民宿，品質堪憂。
報導引述專家表示，這種以「回收料」製成的一次性牙刷的健康風險不僅來自於原料本身，反覆回收的塑膠成分複雜，高溫熔融加工時還會生成新的有毒有害物質；而牙刷在使用時直接貼合口腔，長期使用暗藏多重健康隱患。
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