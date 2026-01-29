噁爆！北市港點名店菜裡撈出「大強屍體」 店員還問：要不要甜湯漱口？

有網友控訴，28日中午到「京星港式茶餐廳」用餐，沒想到竟在「清炒小豆苗」這道菜中驚見「死掉的大蟑螂」，讓他驚魂未定。圖／翻攝自Threads、京星港式茶餐廳臉書

台北市知名港式飲茶老字號「京星港式茶餐廳」驚傳食安爭議！一名網友控訴，28日中午與家人前往敦化南路一段的分店用餐，點了整桌菜，吃到「清炒小豆苗」這道菜時，竟在盤底翻出一隻「死掉的大蟑螂」。由於全家人都已動筷食用該道菜，媽媽當場噁心乾嘔，更令家屬不滿的是，現場人員竟詢問「要不要喝甜湯漱口？」讓該網友瞬間無語。對此，餐廳店長已出面致歉，並承諾將進行全面消毒。

吃到尾聲時驚見「死掉大強」 忠實顧客嚇壞

該名網友在社群平台Threads發文指出，一家人是京星的常客，當天中午12點半左右前往用餐，點了10道菜，甚至還額外購買了餐券本，顯示對餐廳的喜愛。用餐過程原本並無異狀，直到吃到其中一道「清炒小豆苗」接近尾聲時，媽媽翻動盤中菜葉，赫然發現一隻「死掉的大蟑螂」藏身其中。

廣告 廣告

原PO描述驚悚瞬間，「我媽瞬間感到身體不適、不停的乾嘔，去廁所漱口…」由於當時全家所有人都已經夾過並食用那道菜，當下看到蟑螂屍體大家都嚇壞了，立即拍照錄影存證。

店員竟問「要喝甜湯漱口」？ 衛生環境遭質疑

除了餐點出現異物，店家的後續處理態度也讓原PO傻眼。原PO指控，當下向餐廳反映後，前來處理的人員（不確定是否為主管）竟然詢問「要不要提供甜湯跟水果給你們漱漱口？」讓家屬感到相當荒謬。原PO更進一步質疑，該店內部環境其實非常髒亂，擔心受害的不只他們一桌，直言該店飲食衛生十分堪憂。

業者緊急回應：已免單、連2晚消毒

針對這起食安事件，京星港式茶餐廳店長向媒體證實並致歉，店長表示，事件發生當下已立即向顧客表達歉意，並給予該桌消費全額免單處理。為了釐清原因與加強衛生，店長指出今日已召開內部檢討會議，並調閱監視器畫面查看作業環節是否疏漏，同時嚴厲要求內場師傅加強衛生管理。

此外，餐廳已緊急聯繫清潔廠商，將於29日晚及30日晚連續2天進行全店清潔消毒作業，以挽回消費者信心。



回到原文

更多鏡報報導

年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕

怕老了沒地方住！他「All in買房」晉升有殼族 退休卻GG：租房還比較爽

買錯30年！雞蛋別只挑大顆 70年老店揭「小蛋極品精華」：內行才懂

獨家／信義區名店慘變色！潤餅店少東捲感情糾紛 醋男怒潑粉紅漆報復