噁爆！台南牛肉湯「醬料桶」驚見整隻大蟑螂漂浮 饕客嚇傻、衛生局急查

台南一間老牌牛肉湯的醬料桶驚見整隻大蟑螂漂浮，民眾嚇傻、拍照存證。翻攝Threads_venusscar

台南溫體牛肉湯是饕客必吃美食，但近日一家老牌牛肉湯店卻遭民眾爆料，該店開放式佐料區的醬料桶裡，赫然出現「整隻蟑螂在醬汁上漂浮」。民眾拍照後社群媒體Threads發布，引起網路震撼。業者第一時間公開道歉，緊急店休，請除蟲公司消毒全店。台南市衛生局昨（8日）稽查時僅「備用食材應包覆保存」的缺失，要求兩周後完成改善。

消費者在台南北區知名牛肉湯店用餐時，赫然發現醬油桶內有一隻完整的蟑螂浸泡其中，更令人震驚的是，另一桌的桌面上也有蟑螂在爬行。這些畫面被拍攝下來並上傳至社群平台，引起網友熱烈討論。許多民眾表示，看到這樣的情況感到非常噁心，無法繼續用餐，並認為這可能是店家管理不當所導致的問題。

廣告 廣告

事件曝光後，網友們紛紛留言表示不可思議，直呼「很噁心吃不下」，並猜測當事人「看到蟑螂當下應該很驚恐」。儘管這家老店過去風評一向不錯，但這次的狀況讓許多消費者感到難以置信。

牛肉湯業者吳鎮宇公開道歉、認錯，他強調，店家完全沒有辦法容忍這種事情的發生，並鄭重地向長久以來支持的消費者表達歉意。他說將會深刻檢討與改善開放式佐料區的衛生管理，並承諾已經緊急店休，請專業除蟲公司進行全店的徹底消毒作業。

台南市政府衛生局昨天前往稽查，該店只有一項「限期改善項目」，業者必須針對「備用食材應包覆保存」的缺失進行立即修正，並責請業者於12月22日前完成改善，並強調將在23日後再次前往進行複查。

台南市衛生局稽查員到疑似衛生不佳的牛肉湯店稽查衛生。衛生局提供



回到原文

更多鏡報報導

狂戀台糖「一砂」 蘋果糖社長狂掃「一整箱白粉」遭緝毒犬聞 圓夢見董座嗨喊：夢幻的一天

大貨車勾線釀天降橫禍 警員愛車遭「精準狙殺」變廢鐵

消防圈吸金風暴／龐氏騙局狠削警義消血汗錢 超夭壽！想出金要先繳「美國稅」