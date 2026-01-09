噁爆！媽媽拍下孩子「尿布扔海底撈火鍋」 知情人揭：上一個賠慘了

大陸江蘇一間海底撈又爆出客人不文明用餐爭議，一名幼童把尿布丟入鍋裡，業者第一時間報警處理，相關畫面也在社群上引發討論。（圖／翻攝自微博／新黃河）

大陸知名火鍋品牌海底撈最近又出現「不文明用餐」爭議，社群上流傳一段影片顯示，有一名幼童竟將手中的尿布丟入火鍋鍋中，引發網友譁然，更有人挖出還是幼童母親自己PO出來的，紛紛痛批行為缺乏公共道德。事後業者已報警，並將相關鍋具報廢處理。

根據陸媒《新黃河》報導，昨（8）社群上瘋傳一段令人作嘔的影片，地點是在位於江蘇徐州雲龍萬達廣場的一間海底撈，一名幼童在身邊有家長的狀況下，竟突然把手中疑似用過的尿布丟進正在煮東西的鍋子裡，還沒人阻止幼童的行為。有不少網友見狀痛批沒道德，直言那套鍋具可能就不能再使用了，甚至有人發現影片還是幼童母親自己PO上網的，十分荒唐。

影片在網上發酵後，海底撈客服及分店均回應已第一時間向警方報案，並將涉事鍋具與相關餐具全數報廢處理，同時配合警方調查。分店進一步表示，當地警方已依法對當日陪同幼童的監護人作出相應處置，但具體處理細節仍以警方公布為準。

這起事件也再度勾起外界對海底撈先前「小便門」事件的記憶，當時兩名未成年男生為尋求刺激，在火鍋內小便，海底撈其後除了全面更換餐具、進行全店消毒外，並提告維權，最終法院判決兩名未成年人及其監護人公開道歉，並賠償超過人民幣200萬元（約新台幣919萬元）。

外界認為，連續發生極端不文明行為，顯示部分消費者缺乏公共衛生觀念，也對餐飲業衛生安全造成衝擊。大多數網友認為家長應善盡教養責任，業者與主管單位也應持續加強規範與宣導，避免類似事件再度上演。

