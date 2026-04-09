噁爆！新莊男進豆漿店看闆娘脫褲「擼槍」！監視器鐵證曝光警逮人送辦

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記者莊淇鈞／新北報導

一名男顧客在新莊早餐店內脫掉褲子。（圖／民眾提供）

新北市新莊區中誠街某間網友狂推的豆漿店，昨天（8日）上午8時許1名男顧客才剛進店家就將短褲拉下來，被老闆娘帶至座位上後，眼神看著老闆娘，直接將短褲拉至膝蓋接著手部出現可疑的晃動，正在陶醉之際，老闆突然過去詢問男顧客點餐事宜，讓這名男顧客立即穿起褲子假裝沒事，整個過程被店內監視器全部錄下，畫面被公布在臉書地方社團，引發網友的熱議。稍早前警方已逮捕該名男子，目前正在詢問筆錄中。

「撸槍」男子被警方帶回派出所。（圖／翻攝畫面）

昨天有網友在臉書社團《愛新莊我是新莊人》分享1段監視器畫面，1名年約20多歲的男子，走進新莊中誠街某家知名豆漿店時，不明原因就先將短褲拉下，在老闆娘帶位後坐在位子上時，竟將短褲全部拉下，接著做出疑似猥褻的手部動作，整個過程不到15秒，這名男客人後來因為老闆突然出現詢問點餐事宜，加上發現有監視器，這個男客人才收斂安分的等早餐。

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老闆娘早上還在招呼客人。（圖／記者莊淇鈞攝影）

這段影片分享後，網友紛紛留言「靠，這樣也能興奮」、「淦 一早就餵小鳥吃飼料」、「他是在豆漿店製造豆漿嗎」、「明天豆漿店報到，看板娘」、「闆娘太正了」、「真不敢相信真的只有3秒」、「這樣太危險」、「是X豪豆漿店」、「犯案工具要沒收」、「看到監視器還知道要穿褲子」、「大冒險輸多大呀」、「老闆娘太辣？」、「太噁心了！」、「快報警！」。

老闆娘準備前往派出所報案。（圖／記者莊淇鈞攝影）

轄區新莊警分局表示，昨天並未接獲該豆漿店報案，而今天上午警方到店家查訪，向老闆及老闆娘告知相關權益，老闆娘也隨即騎車前往派出所製作筆錄報案提告，新莊警方隨即鎖定該名涉案男子，稍早前也將涉案的男子帶回派出所釐清確切犯案動機，全案將朝妨害風化罪嫌偵辦。

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