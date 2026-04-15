噁爆！留德陸生下藥性侵鄰居還錄影 邪惡群組驚見「死豬」代號：她不知就不算強暴

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28歲中國留學生Zhongyi J（化名）因下藥性侵鄰居，遭慕尼黑法院重判11年3個月。（示意圖，翻攝Pixbay）

德國慕尼黑法院於今（15日）針對一起震驚歐洲的「培利科式（Pelicot-style）」性侵案做出判決。一名 28 歲的中國留學生因長期對鄰居下藥並實施多次性侵，甚至涉及謀殺未遂，遭判處 11 年 3 個月有期徒刑。這起案件更意外揭發了一個活躍於 Telegram、名為「德國駕校」的邪惡群組，裡面的成員將女性去人性化為「車輛」，甚至分享犯罪影像。

下藥次數多到記不清！法官重判：這是非人的行徑

根據外媒報導，這名化名為Zhongyi J的中國留學生，被控在2024年2月至12月期間，對其女性鄰居多次投餵致命劑量的鎮靜劑與麻醉藥，並在其意識喪失時實施至少7次加重強姦。

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慕尼黑法官在宣判時形容其罪行為「魔鬼般的行徑」，並指出「我們已進入了法律的未開發領域」。最終，被告因兩項謀殺未遂罪及七項加重強姦罪被定罪。儘管法官表示該刑期已屬「寬大」，主因是被告表現出悔意並達成部分和解，但仍強調這類案件在德國乃至全球都是極大的警訊。

揭密「德國駕校」群組：去人性化的恐怖代號

這起案件並非個案，而是德國警方針對Telegram群組「德國駕校（German Driving School）」深度調查的一部分。該群組由8名男子組成（除一人外均為中國籍），成員多為留德學生或專業人士，受害者則是他們身邊的女性友人、同事或室友。

這些成員在群組內大肆討論藥物劑量、使用工具，甚至上傳犯罪過程的錄影與照片。心理學家分析，這種「語言去人性化」助長了成員間的厭女幻想，讓他們在現實中實施暴力時毫無道德負擔。

從法版「培利科案」到德國：隱藏在螢幕後的惡魔

此案被德國媒體稱為「培利科式（Pelicot-style）」性侵案，致敬了先前震驚全球的法國案例——多明尼克·培利科（Dominique Pelicot）長期下藥毒害親生妻子，供數十名陌生人輪姦。

調查顯示，該群組的首腦是居住在法蘭克福的Dapeng Z。他曾誘騙女性友人用餐並在飯菜中下藥，隨後戴著GoPro紀錄性侵過程。另一名柏林的成員Tong Z，自稱「日間神、夜間魔」，甚至在浴室安裝隱藏攝影機偷拍多名女性。「如果她不知道發生了什麼，那就不是強姦。」這是該群組成員在Telegram上的駭人留言。

法律漏洞？德國司法部長推動修法

這起案件也引發了德國法律界的檢討。目前在德國，持有或觀看「真實性侵影像」並不構成犯罪，甚至加入這類分享犯罪資訊的群組也難以起訴。德國司法部長斯蒂芬妮·胡比希（Stefanie Hubig）已宣布將推動修法，將分發此類影像列為刑事犯罪。

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