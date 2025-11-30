噁爆！買牛仔褲竟附「泛黃原味內褲」 小心蝦皮「這地區」賣家

女子在蝦皮買牛仔褲，沒想到賣家竟附上一條泛黃的原味內褲。圖／蝦皮、Threads @junita_1218

一名女子日前在蝦皮購物下單了一條看起來漂漂亮亮的牛仔褲，但是收到貨竟成為她生平第一次買蝦皮遇到的「超噁爛事件」，因為這條牛仔褲裡面竟還多了一件已經泛黃的「原味內褲」！女子懷疑這件褲子是前一位買家退貨的，PO文到網路上提醒大家留意這個賣場，引發許多網友回應，紛紛指出「這個地區」出貨的賣家要特別留意，因為該地區大部份賣家都是中國賣家在台灣的集運地！

女子在Threads發文表示，昨天（11月29日）去領貨回家後直接拿出牛仔褲試穿，「試穿後發現怎麼褲管那邊怎麼有東西卡住的感覺，一拿出來竟然是不知道誰的原味內褲？！重點還是黃的！真的是噁爛到爆炸！買牛仔褲送原味內褲的概念？」

廣告 廣告

女子感到相當崩潰，說自己快要嚇瘋了，懷疑這件牛仔褲是別人穿過不適合連內褲一起退回，賣家再原封不動的寄給其他買家，或者是賣家自己有穿一起脫下來再包貨出去。她在拍照傳給賣場之後，賣家並沒有直接回覆她，所以她曬出賣場，希望提醒大家，不要跟她遇到一樣噁心的事情。

許多網友看了女子曬出來的賣場照片之後發現亮點，因為賣家的出貨第是「桃園市蘆竹區」，紛紛留言「只要看到桃園蘆竹我就不會下單」、「以防萬一有人不知道，桃園蘆竹、大園區都是中國賣家在台灣的集運地」、「妳這間是中國大陸賣家，桃園蘆竹幾乎都是中國大陸居多」、「我記得以前看過大陸抖音有一個女生分享過，很多有性病的女生，會有那種也想讓其他女生不好過的心態，所以可能買一大堆衣服試穿然後退貨，請注意安全」、「蝦皮不要買桃園蘆竹出貨，那些都是中國出貨的中國賣家，蝦皮建議選有門市有台灣倉儲的賣家」。



回到原文

更多鏡報報導

超噁！便秘男送醫插管「糞便從嘴巴噴出」 竟是得了「這種病」

男子便祕竟「自己拿長管灌腸」捅破直腸！ 糞水流入腹腔差點沒命

上廁所超過15分鐘罰2000元！ 員工：拉肚子也只能忍著