噁爛警手機伸人妻裙底偷拍！警方到場發現是自己人尷尬

（記者周德瑄／綜合報導）台南市一名楊姓員警涉嫌在超商偷拍人妻裙底，遭被害女子當場抓包後躲進廁所刪除影像。這起事件發生於12月22日，楊員過去曾因騷擾女同事被調往郊區派出所，如今又爆出偷拍爭議，雖然他發誓未犯案並提供手機還原，但監視器錄下疑似伸向裙底的動作。警方強調將秉持警紀警辦、不護短態度，依妨害秘密罪將自家人移送法辦。

示意圖／民眾目擊男子衝入超商廁所疑似湮滅證據，店員見狀上前攔堵。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

根據受害女子在社群媒體的指控，當時她前往永康區超商取貨，楊員身穿便服假意攀談並刻意貼近。女子察覺異狀後發現對方手機鏡頭朝上對準其裙底，立即抓住楊員質問。楊員一度大聲發誓否認，隨後掙脫群眾衝入超商廁所反鎖。店員與被害人丈夫合力堵住門口報警，直到警方抵達後，楊員才表明其身分。

調查發現，這名楊姓員警並非初犯，先前在其他分局就曾因與女同事講話距離太近遭投訴，隨後被調往沒有女警的偏遠地區服務。永康分局調閱監視器後，確認楊員確實有將手機伸向女子下方的可疑舉動。雖然楊員手機內的影像已被刪除，但他主動同意交付鑑識進行還原，目前全案已移送台南地檢署，檢察官訊後裁定無保請回。

台南市第三警分局與永康分局對此深表遺憾，並重申絕不袒護同仁。分局表示，警察身為執法者卻涉及偷拍醜聞，嚴重損害警察形象，後續將針對楊員的平時表現與心理狀態加強監控。若鑑識報告證實其手機內存有不雅影像，將立即從嚴究辦，絕不寬貸。

