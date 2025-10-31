噁爛「廚餘湖」波及水源！她見驚悚空拍開罵

▲從空拍畫面可看出，霧峰燕圾湖雖已覆土，仍因含水量太高出現兩股溢流。（圖／鄒明諺提供，2025.10.30）

[NOWnews今日新聞] 台中梧棲一處養豬場爆出全國首例非洲豬瘟，為防堵疫情擴散，中央緊急下令禁止廚餘養豬，台中市府立即調度12處掩埋場進行廚餘掩埋，沒想到民怨卻排山倒海而來，巨大的掩埋坑更被戲稱為「盧媽媽臭臭鍋」、「台中燕圾湖」，當地驚人的空拍畫面流出，可見「廚餘湖」已經開始溢流，甚至波及到旁邊的水源，讓時代力量黨主席王婉諭不忍了開罵：「台中市政府到底在幹嘛？」

王婉諭表示，自從非洲豬瘟疫情爆發，全國被迫全面暫停廚餘養豬，台中市政府也因此決定，把廚餘暫時集中到4大掩埋場。但是，廚餘處理是有規範的，不是亂丟就可以，台中市政府不分熟廚餘、生廚餘，全都一股腦倒進垃圾掩埋場裡，甚至沒有依規定覆蓋土壤，任憑氣味四散，活生生製造出一座「廚餘湖」，等到媒體、議員紛紛報導後，台中市政府直接禁止任何人進入。

王婉諭續指，為了一窺真相，時代力量台中黨部執行長鄒明諺團隊，親自拍下最新空拍畫面，結果發現，雖然廚餘表面終於被覆上土壤，但周邊卻已經出現明顯的滲流與溢出痕跡。更嚴重的是，這幾百公噸廚餘，就堆放在烏溪旁邊！

王婉諭進一步說明，烏溪下游的阿罩霧圳，長年灌溉霧峰的農作，同時也是下游居民的重要生活用水來源。霧峰掩埋場已有20年歷史，底層防水布早就老化失效，如今「廚餘湖」滲出的污水，極有可能直接滲入地下水，最終污染整條烏溪的水源。請問台中市政府，為什麼台中人連喝乾淨的水都做不到？

王婉諭怒轟，堆放38.5萬噸垃圾的大里垃圾山、長年違規排放戴奧辛的漢杞焚化爐，已經是很誇張的環境亂象，如今再加上一座「廚餘湖」，這就是台中市府對待環境、對待人民的方式嗎？非洲豬瘟的爆發，徹底揭開了台中市府荒腔走板的行政風格，獸醫從一個變四個、豬隻死亡數量兜不攏，現在連廚餘問題也搞不定。

「得過且過、出包連連，台中市政府已經不是偶發的失誤，而是制度性的失能。」王婉諭點名，盧秀燕市長，對此責無旁貸，請停止閃躲，面對問題、承擔責任，再多的媒體包裝，也無法解決問題的本質。

