噁爛！陸麻辣串串攤「吃剩湯底倒回鍋」全被拍 老闆嗆：死了再賠命

大陸一名遊客近日發布影片爆料，自己在成都春熙路小吃街用餐時，親眼目睹一名麻辣串串攤販將客人吃剩的鍋底倒回公用湯鍋再次使用。當她上前質問時，不僅未獲解釋，反被攤販以「冷鍋串串都是這樣做的」回嗆，引發大量網友震驚與憤怒。

綜合陸媒報導，影片顯示，老闆將鄰桌吃剩的渾濁油湯與殘渣直接倒回鍋中。遊客表示，原本期待抵達成都的第一餐，卻因目睹此景「瞬間沒了食慾」。她當面指責行為不衛生，攤主不但不道歉，態度反而強硬，甚至反嗆「我做了二三十年，冷鍋串串都是這樣。」當該遊客表示擔心吃出問題，攤主更口出狂言，「如果明天你們死了，我賠你的命。」

事件曝光後引發大量轉發與批評。成都市錦江區市場監督管理局今天（2日）發布通報，證實影片中的攤位為流動攤販「貓哥串串」。監管人員當日上午已對陳姓經營者展開調查，並根據影片佐證及其本人供述，確認其重複回收使用鍋底湯料的行為屬實。

錦江區市監局表示，將依據《中華人民共和國食品安全法》第34條及《四川省食品安全條例》第103條依法進行嚴肅處罰。依相關規定，禁止使用回收食品或剩餘食材作為製作原料；違者將被責令改正、沒收違法所得並處以罰款，情節嚴重者更可吊銷相關許可證。書院街市場監管所也回應稱，涉事攤販屬於流動攤販，目前正進一步調查處置中。

