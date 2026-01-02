噁父趁妻不在家逞慾！強逼幼兒園女兒手淫、X交…全靠寄養媽機警破案

社會中心／花蓮報導

花蓮一名父親利用妻子外出工作之際，於2023年間趁幫未滿7歲、就讀幼兒園的女兒洗澡時，強逼女兒Ｘ交、手淫逞慾，事後還威脅不得張揚。全案因女童原生家庭功能不彰遭安置，女童向寄養家庭透露才曝光。花蓮地院審理時，父親雖狡辯，但法官採信女童對生理反應的具體描述，依加重強制性交罪判處有期徒刑8年。

判決書指出，這名父親與妻子、女兒及兒子同住在花蓮縣某租屋處。2023年2月至8月間，他趁妻子外出工作、獨自照顧子女的空檔，藉幫女兒洗澡的機會，要求年僅6、7歲的女兒含舔其生殖器，甚至要求女童用手套弄直到射精。完事後，他更利用父親權威，恐嚇女兒「不可以告訴媽媽」，否則會罵人，導致女童心生畏懼不敢求助。

全案之所以曝光，是因為女童原生家庭照顧不善，被社會處安排至寄養家庭。女童在寄養媽媽陪伴睡覺聊天時，童言童語的透露「爸爸叫我舔他那裡」，並描述「有像痰、灰色的東西跑出來」。寄養媽媽驚覺事態嚴重，隨即通報社工並報警處理。

法院審理期間，該名父親矢口否認犯行，辯稱因為女兒被安置很久沒見面，見面時還會說想念爸爸，不可能遭受性侵；其辯護律師更質疑，女童稱精液是「灰色」、「像痰」，與一般認知白色的精液不符，且指控過程長達30分鐘不合常理，認為女童證詞有瑕疵。

然而，法官審酌認為，女童年紀尚幼，若非親身經歷，難以具體形容精液「黏稠像痰、比痰大一點」的質地；且醫學上精液本非純白，會隨生理狀況呈現淡黃或淺灰。此外，法官指出，父親對親生女兒下手，心理壓力可能導致「延遲性射精」，時間較長並無不合理之處。

法官認為，被告身為人父，罔顧倫理親情，利用幼女無性自主意識與反抗能力機會發洩私慾，且犯後飾詞狡辯、毫無悔意，對女童身心造成難以抹滅的陰影。花蓮地院最終依《刑法》對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處該名父親有期徒刑8年，全案仍可上訴。

