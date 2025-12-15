噁男三度露下體問女童「要不要摸」 下場曝光

一名男子涉嫌趁一名6歲女童獨自前往復健、候診期間，連續三次對其露出生殖器。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





桃園某間診所近日發生一起性侵害案件。一名男子阿明（化名）涉嫌趁一名6歲女童獨自前往復健、候診期間，連續三次對其露出生殖器。案件進入法院審理後，阿明辯稱其行為是為了露給辦公室內的護理師看，並非刻意針對女童，但法官調閱監視器畫面後認定，其說法與實際情況不符，最終判決阿明犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年8月，全案仍可上訴。

根據判決書，女童對警察表示，在等診期間前往廁所洗手時，阿明突然對她裸露下體，要求她觀看其生殖器，甚至要她觸摸，並詢問「有沒有看到」。除此之外，女童於法院審理時也證稱，有人當著她的面觸摸自己的生殖器，並叫她一起摸。

法院並勘驗診所內監視器畫面，顯示案發當日下午4時8分許，女童轉進通往廁所的走廊，阿明隨即起身尾隨；女童於4時9分37秒走出走廊後，阿明也在約10多秒後從同一方向走出，顯示兩人確實曾在診所廁所前接觸。

阿明雖坦承曾在診所書櫃前兩度裸露生殖器，但否認曾在廁所前對女童露體，並辯稱該行為是為了讓辦公室內的護理師觀看，而非針對女童。不過，法官認為其說法與女童證詞及監視器畫面均不符，難以採信。

法官指出，女童於庭中表示，當時「感覺很奇怪，不知道為什麼要這樣，覺得自己被欺負」，顯示其對阿明的行為感到困惑與不安。法院認定，阿明利用成年男子的體型優勢，以及女童年紀尚幼、無法即時反抗的情境，違反女童意願實施猥褻行為，顯然是將女童作為性客體以滿足自身性慾。

法官審酌阿明雖否認強制猥褻罪，但坦承曾裸露生殖器，且未能取得女童及家屬諒解或達成和解，因此最終判決阿明對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年8月，全案仍可上訴。

