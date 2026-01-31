噁男交往多名少女！誘拍不雅照私藏、摩鐵嗨玩「多人運動」 悲慘下場曝

記者林盈君／屏東報導

南部一名29歲李姓男子，利用交友軟體認識多名未成年少女，不但腳踏多條船，還誘使少女自拍不雅照，甚至在摩鐵大玩「多人運動」，有少女家長發現後，隨即報警處理，案件因此曝光。檢警調查發現，李男手機內藏有多張少女不雅照，案經屏東地院審理，依涉犯與未滿14歲女子性交、製造少年性影像等多項罪名，判處李男4年6個月不等徒刑，可上訴。

李男透過交友軟體，結識多名未成年少女，誘拍不雅照及發生關係，遭法院判刑。（示意圖／資料照）

據了解，李男透過交友軟體，結識多名未成年少女，先是用視訊誘使被害少女拍攝不雅照，還與多名少女發生性行為，甚至在摩鐵玩起「多人運動」，之後被少女家長發現，氣炸報警提告。警方從李男手機中，發現他同時與多名少女交往，還「收藏」多名少女的自拍不雅照，被依法移送偵辦，遭檢方提起公訴。

廣告 廣告

屏東地院審理，認為李男為滿足一己之私慾，利用少女未成年心智未成熟，誘使拍攝不雅照及發生關係，嚴重影響被害人身心及人格發展，因此依多項罪名，判處李男4年6個月不等徒刑，等全部罪數確定後，再由檢方聲請應執行刑。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

更多三立新聞網報導

台中豐康牧場爆禽流感！病死雞丟水溝、售7千斤毒蛋 負責人40萬交保

高雄暖警爆紅！IG私照曝光、逾7萬人追蹤 顏值超高網暴動：想被接住

日本驚傳離奇命案！54歲中國女子赤腳陳屍山林 肋骨斷、疑遭勒斃棄屍

喝酒+啪啪「鞭刑140下」！未婚男女犯禁遭公開處刑 她疼痛暈厥送救護車

