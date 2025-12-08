噁男助打蟑螂竟「偷拍閨房內褲」 發訊狂問好友：她這樣是在色誘我？ 犯花痴代價揭曉

成大女研究生看到蟑螂嚇死了，找林姓男子幫忙處理卻被偷拍內褲照。示意圖，取自pixabay

成功大學一名女研究生兩年前因租屋處驚見「不速之客」蟑螂，情急之下上網向友人求助，一名自告奮勇前來幫忙的林姓男友人，竟趁機「偷拍」女方內褲，傳給共同女友人狂問「濕濕的」、「她這樣是不是在色誘我」，女方憤而提告。台南法院新市簡易庭認為，林男雖未構成性騷擾，但已嚴重侵害女方隱私，最終判決他須賠償精神慰撫金12萬元。

這起離譜的案件發生在2023年10月17日凌晨，這名女研究生因住處出現蟑螂，情急之下請林姓男子前往協助「打蟑螂」。然而，林男進入女方房間後，竟沒有經過同意，偷偷用手機拍下女方放在床上的內褲照片。

廣告 廣告

原告主張，林男事後將照片拿給共同認識的女友人觀看，並發表極具侮辱性及性意涵的言論，包括「你看這個女生我有意思」、「濕濕的」、「是不是要勾引我」、「她這樣是不是在色誘我」等語，讓她感到非常生氣、噁心，因此依民法求償20萬元。

林男雖在警詢中承認有拍攝照片，但辯稱是出於自保，且否認有向他人散播或說出這些具有性意味的言論。

法院根據共同友人的證詞及雙方的錄音譯文，認定林男確實曾向友人展示照片，且反覆詢問對方「是不是色誘我」、「床頭有放情趣用品」等。法院指出，林男的言行雖具有性意味，足以侵害告訴人人格尊嚴，但因為這些話並非直接對女研究生本人說出，因此難以構成《性騷擾防治法》所指的性騷擾。

不過，林男未經同意拍攝屬於原告私人領域的房間內部，並將照片展示給他人觀看，已構成侵害隱私權。

法官認為，即便只是親友住家，未經同意攝影仍屬侵權，房間內部尤其臥室區域屬於個人隱私，是法律重點保護的範圍。法官綜合考量雙方學歷、經濟狀況以及案件起因等一切情狀，最終依《民法》第184條裁定林男應賠償精神慰撫金12萬元。



回到原文

更多鏡報報導

左營16槍奪命血案 追兇百日終曝光！警公布「小咖」槍手長相

太狠心！悲情兄弟「不睡覺、疑偷錢」 阿公老爸輪流抄拍痧板開扁

玩命關頭！客運司機方向盤上嗑片看媽祖遶境 警開罰將「從嚴認定」