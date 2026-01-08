噁男在無人泡麵店偷拍女高中生裙底 瞎扯小腿粗當藉口

〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子在台南慶中街的無人泡麵店，見2名高中女生穿制服吃泡麵，竟把手機伸到桌下偷拍，被抓包後還發現有其他被害人，他辯稱因自己小腿粗才好奇別人的身材，台南地方法院依兒少法加重妨害秘密罪判他2年。

2025年5月間的放學時間，黃男在無人泡麵店趁女學生不注意，由下往上竊錄。其間其中1人察覺異狀，轉告補習班老師後報案，警方扣得黃男手機，檢出6張偷拍影像。

黃男坦承拍攝，但否認有犯意，稱不知道對方未成年，拍大腿是因自己小腿很粗、身體很瘦，想知道別人是否如此，沒有性意圖，辯護人也主張，拍攝地點在公共場所，影像不是猥褻照片。

法院認為，監視器畫面可見黃男把手機藏到桌面下或自己大腿間，朝隔壁桌下方持續拍攝約10分鐘，若僅比較身材，無需遮掩長時間攝錄，且扣案影像顯示鏡頭多次對準大腿根部甚至褲底，因此不採信黃男「小腿粗」的說法。

起訴書的證據也列出「不詳被害人」的影像截圖9張，作為黃男有隨機偷拍女性私密部位的證據。

黃男在做完筆錄後去診所看自律神經失調，拿了28日份藥物，就未再回診，直到審理終結後為了申請診斷證明書才又去就診，因此法院認為，雖然他辯稱有看就醫，但很難認定積極，也沒跟被害人家長和解，依兒少法成年人故意對少年犯罪規定加重其刑，量處2年徒刑。

