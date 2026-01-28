噁男年收僅15萬裝闊少 開價2億性交易買原味內褲...3妹子慘遭騙砲

許男偽造個人背景，佯稱願花2億元性交易對妹子騙砲。示意圖

新北市1名曾因詐欺案件入監服刑的許姓男子，出獄後不知悔改，利用社群軟體IG偽造對話紀錄，向3名女子佯稱要高價購買原味襪子、內衣褲等，再騙女方拍攝裸照、甚至應允以2億元代價性交易，但事後卻未依約付款，被害人報案後，指控許男詐欺、恐嚇、妨害性隱私等，新北檢偵結後，依行使偽造準私文書、詐欺得利等罪嫌起訴許男，恐嚇及妨害性隱私部分，則因罪證不足不起訴。

起訴書指出，許男去年8月間，先偽造對話紀錄，並以假帳號向B女佯稱，透過友人介紹要以高價購買原味襪子、原味內衣褲、性影像及性交易等，更營造不實個人身分，導致B女誤信許男所言，先拍攝數部性影像及裸照給許男，隨後2人相約在8月26日晚間，於B女板橋租屋處發生性行為，但結束後許男卻未依約付錢。

8月31凌晨，許男又透過B女，以B女擁有的「藍勾勾」認證IG帳號私訊C女，讓對方誤信許男及B女有長期交易原味商品的關係。許男以詐騙B女的相同話術取信C女，騙她拍攝16張裸照及4部性隱私影片，並約定在當日晚間11點，在三重某旅館內性交易，許男事後依然未支付任何價金。隔月再以相同手法詐騙另名被害人A女得逞。

事後3名被害人向警方報案提告，許男坦承犯行，甚至答應A女開出的2億元性交易價碼，但事實上許男名下沒有任何財產，從2022年到2024年間，年收入也僅有15萬餘元至35萬餘元不等，根本無力支應他誇口向3名被害人要購買原味商品或性交易價格。

此外，警方還查出許男曾傳送訊息給暱稱「CJ A」的不明人士，稱「我也承認我把女人當玩具」，對方詢問如何讓女生拍「這種影片」時，更聲稱「開高價」、「當然不可能付錢啊」、「胡亂開欸但會給他們一個沒辦法拒絕的理由」、「沒有千萬是不會有女生做這個的」，顯見全無對女性尊重的想法。

而3名被害人指稱，願意與許男發生性行為，是因為被對方以性影像脅迫，但檢警調閱相關對話紀錄，發現3人在案發後有使用通訊軟體互動長達半個月，甚至一同用餐、喝酒等，難認許男涉犯加重強制性交罪嫌。

因此檢方偵結後，僅依行使偽造準私文書、詐欺得利等罪嫌起訴許男，恐嚇及妨害性隱私部分，則因罪證不足不起訴。



