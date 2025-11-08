噁男搭訕清潔工強逼口交未遂 丟30元落跑求原諒 149

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名男子阿傑（化名）去年11月間在中央公園搭訕一名正在打掃的女清潔工小珍（化名），結果突然就對她強吻摸胸，還將褲子脫下後露出下體逼迫小珍撫摸，甚至要她口交，阿傑犯行未遂後，事後又傳送裸照和色情影片給小珍進行騷擾，高雄地方法院審理後，依強制猥褻罪判阿傑有期徒刑10個月。

判決書指出，2024年11月24日下午，阿傑騎車行經中央公園，正好看到小珍在進行清潔工作，阿傑於是上前搭訕要加小珍LINE，結果竟趁小珍不注意，直接對她強吻，還撫摸她的胸部，甚至當場露出下體，要求小珍幫他口交，小珍嚇得大叫並拒絕，阿傑就從容離開現場。

孰料阿傑離開不久後又折返，叫小珍去附近一處正在整修的文學館裡面，隨後將手伸進小珍內褲裡，小珍大聲呼救並喊要報警，阿傑才收手離開，臨走前還丟下30元給小珍。

阿傑事後透過友人要到小珍的LINE，竟傳送性愛影片與他的生殖器照片給小珍，還噁問「有大支嗎？」小珍心生畏懼，便將事情告訴表哥，也至警局報案，警方循線逮捕阿傑。

全案經高雄地方法院審理，阿傑辯稱自己只是和小珍在聊天，否認在公園做出猥褻行為，但法官調閱雙方LINE對話紀錄，發現阿傑不僅真的傳送裸照，事後還傳訊想用錢和解，明顯心虛。

綜合相關事證後，法官認為阿傑行為惡劣，造成小珍嚴重心理創傷，依強制猥褻罪判處有期徒刑10個月；另依《跟騷法》判刑2個月，得易科罰金，不過全案仍可上訴。

照片來源：示意圖《視覺中國》

