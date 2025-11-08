噁男搭訕清潔工強逼口交未遂 丟30元落跑求原諒
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導
高雄一名男子阿傑（化名）去年11月間在中央公園搭訕一名正在打掃的女清潔工小珍（化名），結果突然就對她強吻摸胸，還將褲子脫下後露出下體逼迫小珍撫摸，甚至要她口交，阿傑犯行未遂後，事後又傳送裸照和色情影片給小珍進行騷擾，高雄地方法院審理後，依強制猥褻罪判阿傑有期徒刑10個月。
判決書指出，2024年11月24日下午，阿傑騎車行經中央公園，正好看到小珍在進行清潔工作，阿傑於是上前搭訕要加小珍LINE，結果竟趁小珍不注意，直接對她強吻，還撫摸她的胸部，甚至當場露出下體，要求小珍幫他口交，小珍嚇得大叫並拒絕，阿傑就從容離開現場。
孰料阿傑離開不久後又折返，叫小珍去附近一處正在整修的文學館裡面，隨後將手伸進小珍內褲裡，小珍大聲呼救並喊要報警，阿傑才收手離開，臨走前還丟下30元給小珍。
阿傑事後透過友人要到小珍的LINE，竟傳送性愛影片與他的生殖器照片給小珍，還噁問「有大支嗎？」小珍心生畏懼，便將事情告訴表哥，也至警局報案，警方循線逮捕阿傑。
全案經高雄地方法院審理，阿傑辯稱自己只是和小珍在聊天，否認在公園做出猥褻行為，但法官調閱雙方LINE對話紀錄，發現阿傑不僅真的傳送裸照，事後還傳訊想用錢和解，明顯心虛。
綜合相關事證後，法官認為阿傑行為惡劣，造成小珍嚴重心理創傷，依強制猥褻罪判處有期徒刑10個月；另依《跟騷法》判刑2個月，得易科罰金，不過全案仍可上訴。
照片來源：示意圖《視覺中國》
更多《CNEWS匯流新聞網》報導
狼父偷拍女兒洗澡如廁7年 惡行曝光大言不慚：「有經過妻子同意」
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
淡水男異想天開掛假車牌上路！躲不過警方AI巡防系統 直呼：太倒楣
淡水男異想天開掛假車牌上路！躲不過警方AI巡防系統 直呼：太倒楣EBC東森新聞 ・ 1 天前
第四屆「大溪工藝週」盛大展開 貴賓團搶先體驗、工藝交流之夜激盪火花
【記者 劉蘇梅/桃園 報導】第四屆「大溪工藝週」（Daxi Craft Week）於今（7）日正式揭開序幕。為台灣好報 ・ 1 天前
棄藍投綠被徐巧芯譏背骨仔 高揚凱反嗆：那鄭麗文呢？
台北市第六選區（大安、文山）議員擬參選人高揚凱近來因中國透過體育統戰議題，與藍委徐巧芯隔空交火，徐巧芯還嗆由國民黨轉披民進黨戰袍的高揚凱是「背骨仔」。高揚凱則回應，國民黨主席鄭麗文由民進黨轉國民黨，還當選主席，是否也是背骨？背離台灣主流民意的國民黨，才是真的背骨。自由時報 ・ 1 天前
轎車誇張蛇行！ 沿路擦撞防撞桿 再撞對向車
要持續釐清的還有今天凌晨一點多，桃園中豐路發生一起嚴重車禍，轎車沿路蛇行，不但擦撞防撞桿，還跨越雙黃線和對向轎車相撞，目前肇事原因還在調查中。 #轎車#誇張蛇行#撞防撞桿東森新聞影音 ・ 1 天前
在高雄推3大護國產業 林岱樺喊要讓人民賺得到錢
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／高雄報導 民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺今（8）日公布「3大護國產業」市政藍圖，喊出「讓工廠接得到訂單、人民賺得到錢」，讓高雄從傳產重鎮邁向守護台灣安全與繁榮的戰略基地；林岱樺表示，她將以高雄為核心推動矽光子、無人機與冷能經濟等新興產業鏈，讓傳產升級、青年返鄉，高雄成為護國產業的核心基地。 林岱樺指出，高雄民眾都強烈期盼，除...匯流新聞網 ・ 1 天前
李運慶曝老婆獨自出國內幕「機票錢不是我出的」 一句話笑翻網友：根本神老公
范姜彥豐日前指控妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，引爆熱議。事件延燒之際，網路上也出現討論「媽媽不能獨自出國兩週嗎？」的貼文，點出社會對母親與父親角色的雙重標準，就是媽媽出國常被罵「不顧家、不負責任」，但爸爸出國卻少被苛責。該話題引起不少藝人共鳴，其中李運慶也分享了自己的看法。自由時報 ・ 1 天前
戴資穎宣布退役 陳其邁：我們高雄永遠的驕傲
（中央社記者林巧璉高雄8日電）台灣羽球天后戴資穎昨天發文宣布退役，正式卸下選手身分。高雄市長陳其邁說，祝福下一階段的人生繼續寫下更多精彩故事，繼續化解每一次艱難挑戰，「我們高雄永遠的驕傲！」中央社 ・ 1 天前
NCC委員再遭封殺！賴士葆：一年過去有沒有這組織都無所謂 可廢掉了
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導立法院昨（7）日針對NCC4位委員人事同意權案進行投票，在藍、白反對下，最終4人全遭封殺，行政院長卓榮泰昨天下午稱，不要...FTNN新聞網 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 21 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 1 天前
慘遭媽媽拐賣至東京，12歲泰國少女被迫月接60客！淚訴「想回家上學」，惡母已在台灣落網
日本東京近日爆出一樁未成年跨國人口販運的犯罪事件，不只震撼當地媒體和輿論，由於受害當事人來自泰國，此事很快也引起曼谷方面高度重視。東京都文京區湯島地區一棟舊大樓內，一家個室按摩店被警視廳破獲非法僱用12歲泰國籍少女從事風俗「工作」，警方尋線逮捕店舖老闆細野正之，以及負責管理的泰籍員工吉塔亞波恩（Homchan Kittayaporn）。綜合日媒報導，按摩店店......風傳媒 ・ 22 小時前
6連霸里長楷模淪詐騙慣犯 里民2000萬房遭930萬賤賣
前新北市三重區五順里長洪嘉仁，過去曾連霸6屆里長還獲得新北市特優里長楷模殊榮，不料他卻淪為詐騙慣犯，今年5月才被指控盜用里民印章偽造本票，等里民死後聲請強制執行，害家屬差點流離失所，不料他6日又因2022年里長任內，詐騙個資賤賣里民房產，被新北市警方依《貪污治罪條例》移送地檢署偵辦。鏡報 ・ 22 小時前
黃明志扣留期滿恐遭「延押」 大馬警有動作了
馬來西亞藝人黃明志因涉及台灣網紅謝侑芯命案，目前正面臨扣押期滿後可能再度被延押的處境。黃明志於5日凌晨自主投案後，被警方扣押至今，其首次扣押期限將於10日到期。據當地警方透露，他們計劃向法庭申請第二次延押，地點仍將是金馬警局。另外，黃明志的律師團隊已至少90小時未能與他會面，目前無法得知其身心狀況，形同與外界完全失聯。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
黃明志涉案恐挨鞭刑！第3鞭皮開肉綻「行刑畫面曝光」
娛樂中心／楊佩怡報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後主動投案，目前遭警方留置調查。根據當地法規，若罪名成立，恐依當地法律面臨「鞭刑」等重罰。事實上，星馬地區的「鞭刑制度」相當嚴峻，不少網友看完鞭刑畫面後，忍不住心頭一顫。民視 ・ 19 小時前
高雄「大姐頭」劉美枝辭世享壽87歲！ 兒豪捐百萬善款完成母遺願
高雄地方知名的「大姐頭」劉美枝於上月底辭世，享壽87歲。她以豪爽的個性和長期的公益活動而受到社會各界的尊敬，然而如今傳出噩耗，也讓當地居民相當震驚，而她的兒子苓雅區民主里長陳文程也曝光，母親生前最後遺願。中天新聞網 ・ 14 小時前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 1 天前
火舞演出意外！火把不慎點燃頭髮「頭上一團火球」
屏東慈鳳宮在「揹媽祖上大武」活動回駕時，火舞表演驚傳意外！一名舞者頭髮意外被火把點燃，整個頭部頓時著火發光，引起觀眾驚呼。所幸工作人員迅速將火撲滅，舞者也未受傷。慈鳳宮總幹事莊永證實，當事者平安無事，火勢當下就被撲滅。TVBS新聞網 ・ 16 小時前