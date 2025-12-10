噁男潛入醉女家「狂揉胸、滑到內褲裡」 下秒摸到經血 竟喊：好可惜

（記者張芸瑄／新北報導）新北市一名謝姓男子被控趁女子醉酒之際入室猥褻，過程中甚至在發現對方生理期後仍語出輕慢，引發公憤。士林地方法院近日審理後，依強制猥褻罪判處有期徒刑 11 個月，全案仍可上訴。

判決指出，化名小芬的女子去年 11 月 3 日晚間與閨蜜相約至連鎖 KTV 夜唱。謝男並未受邀卻突然出現在包廂，散場後小芬因醉酒不適，打算前往閨蜜家休息。不料，謝男先一步拿走她的包包與手機，並以手機連續撥打多通電話，要求閨蜜「叫她下來，我載她回家」。閨蜜察覺異樣，選擇不再接聽，謝男隨後改聯絡另一名閨蜜，堅持要將小芬送回社區。

示意圖／新北市一名謝姓男子被控趁女子醉酒之際入室猥褻，過程中甚至在發現對方生理期後仍語出輕慢。（擷取自 免費圖庫Freepik）

第二名閨蜜依照要求將小芬送至社區大門後離開，但謝男仍尾隨進入大樓，並搭乘同一電梯上樓。根據判決，小芬返家後感到頭暈欲睡，躺在床上準備休息時，謝男以「想抽菸」為由留在屋內不肯離開，隨後趁其醉態撲上身壓制，強行觸摸胸部及下體。小芬供稱，對方摸到經血後才停止動作，口中還說出「可惜」兩字，之後才離開現場。

隔日，小芬情緒激動，向兩名閨蜜哭訴整起經過，並在陪同下前往派出所報案。警方受理後依程序調閱通訊紀錄與監視影像。法院審理時，對照三人之間的聊天內容，確認事證相符，小芬出庭作證時一度哽咽落淚，情緒反應與性侵被害人常見心理狀態一致。

謝男全案到庭否認犯行，辯稱並無強制行為。然而，法院認為他在深夜多次介入被害人返家動線，並尾隨進屋、趁醉態不清對其進行身體觸摸，行為明顯違反被害人意願，與辯詞不符。法官審酌其犯後未坦承、態度不佳，最終依《刑法》強制猥褻罪判刑 11 個月，全案可上訴。

《引新聞》提醒您：不良示範，請勿模仿！

