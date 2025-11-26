噁男留言小女孩照「會m腿？」引眾怒 自稱美光駐廠工務遭打臉：沒有此人

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

昨（25）日有一名家長在社群平台發文，分享年幼女兒知曉自己在吃冰，不能進服飾店且在店門口等的禮貌畫面，讓這位家長感到欣慰又好笑。不料，卻有網友發現，有一名楊姓男子在該貼文下留言「吃冰淇淋為什麼要腳開開呢？」「會m腿？」等性騷、猥瑣字眼，引起網友眾怒。由於該男子在個人社群檔案中自稱是「美光科技」員工，讓一票網友紛紛以寄信等方式要求美光出面說明。美光公司也在事發後迅速回應，「經查證，該發言當事人並非美光員工，其言行與美光無涉。」

廣告 廣告

該男子在個人社群檔案中自稱是「美光科技」員工。（圖／翻攝自Threads）

Threads上有一名楊姓男子在一名家長分享小女孩吃冰淇淋的貼文下留言，「吃冰淇淋為什麼要腳開開呢？」「會m腿？」等猥瑣字眼，讓一票網友炸鍋；不少網友紛紛挖出楊男的個資，竟發現楊男不僅已婚且也身為人父。其中，楊男的個人資訊頁面自稱「台灣美光Micron晶圓科技駐廠-工務（后科園區）」，讓網友紛紛湧入留言，「在美國這種事根本不能開玩笑，他還敢自稱外商員工？」「真的是心靈不潔的人看什麼都髒」、「小女孩只是站姿稍微開一點，就被說成M字腿，這才是真的噁」、「現任美光員工路過，在系統撈不到這個人，應該承包商。」要求美光出面說明。

楊姓男子在一名家長分享小女孩吃冰淇淋的貼文下留言，「吃冰淇淋為什麼要腳開開呢？」「會m腿？」等猥瑣字眼，讓一票網友炸鍋。（圖／翻攝自Threads）

對此，美光官方在事後迅速做出回應，表示公司已展開調查，「經查證，該發言當事人並非美光員工，其言行與美光無涉。」同時也強調，美光對所有與公司名聲相關的不當行為採取零容忍態度，若造成公司或員工名譽損害，「將採取最嚴厲的法律行動，以保護公司及團隊成員的權利及聲譽。」

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

◎《FTNN新聞網》關心您，若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線。

更多FTNN新聞網報導

「我還是很緊」苗栗媽迷上國小男教師 瘋狂傳訊示愛騷擾挨告…下場出爐

西門町傳誘拐未成年！無業男專挑落單學生伸狼爪 失聯5個月才找到

海關人員性騷、恐嚇空服員！關務署重懲記2大過免職：確有不當言行

