噁男留言小女孩照「會m腿？」引眾怒 自稱美光駐廠工務遭打臉：沒有此人
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
昨（25）日有一名家長在社群平台發文，分享年幼女兒知曉自己在吃冰，不能進服飾店且在店門口等的禮貌畫面，讓這位家長感到欣慰又好笑。不料，卻有網友發現，有一名楊姓男子在該貼文下留言「吃冰淇淋為什麼要腳開開呢？」「會m腿？」等性騷、猥瑣字眼，引起網友眾怒。由於該男子在個人社群檔案中自稱是「美光科技」員工，讓一票網友紛紛以寄信等方式要求美光出面說明。美光公司也在事發後迅速回應，「經查證，該發言當事人並非美光員工，其言行與美光無涉。」
Threads上有一名楊姓男子在一名家長分享小女孩吃冰淇淋的貼文下留言，「吃冰淇淋為什麼要腳開開呢？」「會m腿？」等猥瑣字眼，讓一票網友炸鍋；不少網友紛紛挖出楊男的個資，竟發現楊男不僅已婚且也身為人父。其中，楊男的個人資訊頁面自稱「台灣美光Micron晶圓科技駐廠-工務（后科園區）」，讓網友紛紛湧入留言，「在美國這種事根本不能開玩笑，他還敢自稱外商員工？」「真的是心靈不潔的人看什麼都髒」、「小女孩只是站姿稍微開一點，就被說成M字腿，這才是真的噁」、「現任美光員工路過，在系統撈不到這個人，應該承包商。」要求美光出面說明。
對此，美光官方在事後迅速做出回應，表示公司已展開調查，「經查證，該發言當事人並非美光員工，其言行與美光無涉。」同時也強調，美光對所有與公司名聲相關的不當行為採取零容忍態度，若造成公司或員工名譽損害，「將採取最嚴厲的法律行動，以保護公司及團隊成員的權利及聲譽。」
◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。
◎《FTNN新聞網》關心您，若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線。
更多FTNN新聞網報導
「我還是很緊」苗栗媽迷上國小男教師 瘋狂傳訊示愛騷擾挨告…下場出爐
西門町傳誘拐未成年！無業男專挑落單學生伸狼爪 失聯5個月才找到
海關人員性騷、恐嚇空服員！關務署重懲記2大過免職：確有不當言行
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 45 分鐘前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 3 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 22 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 3 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
郭富城公開三女兒名字「老婆方媛大方曬曼妙身材」 被問第四胎進度鬆口了
郭富城日前才到高雄舉辦演唱會，60歲的他身材維持得很好，在演唱會上禁不住歌迷要求，拉開衣服秀出胸腹肌，讓全場嗨翻。體力一等一的他，老婆方媛也順利生下第三胎，當時郭富城開心表示自己被四個公主圍繞，近日他出席記者會，被問到第四胎的進度，他也首度鬆口。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
走進中壢巷弄裡的海王星bakery！手作歐式麵包、招牌司康，奶油香與靜謐咖啡香交織，享受不被打擾的慢活時光
如果有一顆行星專為喜歡麵包與奶香氣息的人而存在，那大概就是「海王星 bakery」了，從原本的海王星司康升級為二號店的海王星 bakery，不僅有內用區，還有當天現製現烤的烘焙點心系列，在中壢靜謐的住宅巷弄裡，這間烘焙坊沒有大招牌、沒有喧鬧的音樂，只有自然光灑落木桌的柔亮，以及空氣中淡淡的奶油香，推開木門的那一刻，就像走入一個緩慢自轉的小宇宙，忍不住會想買好多麵包外帶的魔力⋯⋯Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
國防500億標案將至！雷虎開盤秒鎖漲停板 盤中32檔個股攻頂...航運族群開4紅燈撐起揚帆
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（26）日開盤走高，最高一度上漲437.56點至27,349.73點，截至中午12時35分暫報27,262.50點，維持在上漲350.3...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
吳淡如遭酸「靠運氣致富」霸氣反嗆：你相信貴人陪我60年？
作家兼主持人吳淡如近日在社群分享理財觀，強調錢自己管的重要性。她也以自身經驗提醒大眾，不要過度依賴他人處理財務，更直言外界常把成功歸因於「貴人運」，讓她忍不住提出反思。吳淡如在貼文中寫下：「理財其實很簡單，第一個原則叫錢自己管，不要交給別人。」她指出，不論黑道、白道、合法或非法的代管者，「都很貪婪」自由時報 ・ 4 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 19 小時前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 23 小時前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 1 天前