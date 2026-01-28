噁男硬上女網友害懷孕！辯「她身體很誠實」 撒百萬免關了

張男性侵女網友挨告，竟反指對方身體很誠實。示意圖

台中一名張姓男子與女網友小玉（化名）初次見面，竟心懷鬼胎，佯稱要去公園喝酒，卻將人載往摩鐵性侵兩次，甚至導致小玉懷孕、被迫墮胎。張男在審理期間一度辯稱對方「身體很誠實」，讓檢方怒斥他絲毫未尊重女性性自主權，且毫無悔意。不過案經台中高分院審理，張男改口認罪並豪擲100萬元達成調解，最終獲判緩刑，確定免囚。

這起事件發生於2024年5月22日深夜。張男透過網路結識小玉，兩人相約見面，原定前往西屯區中央公園喝酒聊天，張男卻在半途藉口「怕酒駕被查」、「有旅館優惠券」且保證「不會對妳怎樣」，連哄帶騙將車開進摩鐵。

進房後，張男色性大發，無視小玉哭喊「不要這樣」、「我沒有要做」的明確拒絕，還反嗆「妳的不要，是真的還是故意講的」，粗暴跨坐在她身上強制性交得逞。張男事後並未收手，又勾著小玉喝酒並二度強暴，完事後甚至摸胸猥褻。小玉趁張男洗澡時急忙向友發簡訊求救，崩潰直呼「他硬來」、「我覺得很噁」、「回去要洗10遍澡」。

更令被害人痛苦的是，小玉因此事不幸懷孕並被迫墮胎，身心承受巨大傷害。一審時，張男態度強硬，全盤否認犯行，甚至辯稱小玉雖然口頭拒絕，「但身體很誠實」，台中地院依強制性交罪判處他3年徒刑。

一審判3年嚇到 改口認罪願賠償

案經上訴，檢察官認為張男狡辯且對被害人造成嚴重損害，一審判3年太輕。張男則因怕入獄改口認罪，並提出100萬元賠償金與小玉達成調解，且已先行付清30萬元。

台中高分院法官考量張男已積極彌補過錯，且小玉也同意給予緩刑，加上法官認為其犯罪手段與典型的暴力脅迫尚有區別，判3年「情輕法重」，援引刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑，改判張男2年徒刑，緩刑4年，須接受2場法治教育並付保護管束。全案仍可上訴。

