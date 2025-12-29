噁男騙拍成人片「完事後封鎖」 她沒收到片酬驚覺被騙

男子一人分飾兩角，假冒平台人員和男優，開出85萬價碼誘騙女子拍攝成人影片。（示意圖／翻攝自pexels）





台南一名男子洋洋（化名）為了滿足個人私慾，竟一人分飾兩角，假冒成人平台的工作人員，以85萬元天價酬勞為誘餌，誘騙女子小柔（化名）前往摩鐵拍攝成人影片，事後小柔都沒拿到酬勞還慘遭封鎖，才驚覺這一切全是騙局，憤而報警提告。

一人分飾兩角假冒平台員工

判決書指出，洋洋去年9月在WhatsApp上聯繫小柔，先是男優「李小峰」的身分向她表示，「已經跟廠商談好價格新台幣85萬元，需前往汽車旅館配合拍攝性X影片」等，接著又以「李德威」這個名字假冒成人平台人員，分飾兩角誘騙小柔拍攝影片。小柔不疑有他，於去年9月5日前往精品商旅赴約。

吃乾抹淨秒封鎖！女子驚覺做白工

抵達旅館後，洋洋要求小柔提供性服務及發生性行為，就在滿足了私慾之後，洋洋不僅沒有支付約定的85萬元酬勞，更直接將小柔的聯絡方式封鎖，從此人間蒸發。

小柔事後越想越不對，發現自己不僅沒領到錢，還被白白占了便宜，身心遭受巨大創傷，隨即向警方報案，檢警調查後發現，洋洋早已是詐騙慣犯，過去就曾多次以相同手法在台中、高雄等地誘騙受害者。

刑事被判6個月 民事賠20萬

儘管洋洋在庭上認罪，但至今仍未與被害人達成調解，也沒有賠償損失，態度不佳。法官認為，洋洋為了圖謀個人利益及滿足私慾，竟然利用詐術騙取他人提供性服務，且過去就曾有多次以此手法行騙的前科，素行不良。

法官最終依詐欺得利罪，判處有期徒刑6個月，如 易科 罰金 ，以新台幣1000元折算1日，此外， 犯罪所得 之財產上利益相當價值新台幣85萬元 沒收 ，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時， 追徵 其價額。

至於小柔民事求償部分，她主張性自主權遭侵害，事發後時常不安、陷入恐懼，也對他人失去信任，求償120萬元，不過法院審理審酌雙方經濟狀況、身分等條件，判決洋洋應賠償20萬元。仍可上訴。

