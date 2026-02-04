噁男「偷拍未成年」判4年2月！上訴逆轉 大法庭：純拍不適用7年以上重罪

最高法院大法庭今裁定，單純偷拍兒少性影像不符合「違反意願」拍攝兒少性影像的重刑規定。最高法院提供



新北黃姓男子在書局等地點偷拍未成年人裙底，一審依「拍攝兒少性影像罪」判刑2年、緩刑5年，但二審大翻盤，改依較重的「違反意願拍攝兒少性影像罪」判刑4年2月。案件上訴到最高法院，合議庭認為到底適用較輕還是較重的規定有爭議，提請大法庭討論。最高法院刑事大法庭今（2/4）日裁定，「單純偷拍」是被害人「沒表示同意」，不涉及壓抑兒少的意思自由，不應視同「違反意願」拍攝，因此應適用較輕規定。

全案源於2023年6月間，黃男在新北市的書局、便利商店隨機找尋未成年人，趁對方不注意，躡手躡腳拿出智慧型手機，偷偷伸到兒少的短褲或裙子下方，由下往上拍攝臀部和內褲。他先後拍了7次，其中1次得逞，其餘皆未得手。

性犯罪示意圖。本報繪製

新北地院考量，黃男有積極與被害人和解，依《兒少性剝削防制條例》第36條第1項及第5項「拍攝兒少性影像罪」（含既遂和未遂部分）判刑2年、緩刑5年。但檢察官不滿刑度太低，提起上訴，高等法院撤銷原判決，逆轉改依《兒少性剝削防制條例》第36條第3項及第5項「違反意願拍攝兒少性影像罪」，重判黃男4年2月。

案件到了最高法院，承審合議庭發現，黃男以「單純偷拍」的方式對不知情的兒少拍攝性影像，到底應該適用較輕的「拍攝兒少性影像罪」（處1年以上、7年以下有期徒刑），還是應該適用較重的「違反意願拍攝兒少性影像罪」（處7年以上有期徒刑），是重要的法律爭議，因此提請刑事大法庭討論決定。

最高法院刑事大法庭今日裁定，單純偷拍兒少性影像的情形應適用「較輕規定」。

法律小辭典：

《兒少性剝削防制條例》第36條第1項：拍攝、製造、無故重製兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣10萬元以上100萬元以下罰金。

《兒少性剝削防制條例》第36條第3項：以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金。

偷拍兒少性影像應適用何種處罰規定，在司法實務上屢生爭議，最高法院刑事大法庭今天終於給出答案。李政龍攝

裁定指出，《刑法》同時訂有「妨害性自主罪章」和「妨害性隱私罪章」，前者保護的是「身體性自主」，後者主要保護「個人性隱私」，兩者不同。此外，妨害性自主罪章的基本構成要件是「實施強暴、脅迫、恐嚇催眠術或其他違反意願之手段」，妨害性隱私最常見的犯罪手法則是「未經同意偷拍」，因此基本構成要件是「未經同意」，也不太一樣。

刑事大法庭認為，既然兩者規定對象不同，處罰也輕重有別，法院在解釋適用法律時，就不可以把「未經同意」的行為直接當成是「強制或違反意願」，予以從重處罰。

裁定也說明，《兒少性剝削防制條例》為了落實保護兒少性隱私與身心健全發展，針對不同的犯罪行為作出「層級化」的處罰。從法條文字來看，只要拍攝兒少性影像（包含偷拍）就會符合「拍攝兒少性影像」的一般處罰規定；倘若拍攝的人進一步壓抑或妨害兒少的意思自由，利用「強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反意願的方式」拍攝，才會適用較重的規定處罰。

刑事大法庭認為，《兒少性剝削防制條例》與《刑法》規定，解釋上應該要一致。既然被偷拍的兒少不知道被偷拍，就不會思考或決定「要不要拍」，不涉及兒少對性隱私的意思自由，自然不符合較重的「違反意願拍攝兒少性影像罪」，而應該論處較輕的「拍攝兒少性影像罪」。

