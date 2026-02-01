噁男「就是愛少女」誘拍裸照還上摩鐵多P！法官也怒了：追究並連判他4罪

社會中心／洪正達報導

李男與誘拍少女裸照甚至帶往摩鐵多P，惡行惡狀全部要一一審判。（示意圖／Pakutaso）

屏東李姓男子（29歲）於2023年間透過網路認識多名未成年少女，不但誘騙少女自拍裸照，還帶往摩鐵大玩3P性愛派對，直到被少女家長發現後報警處理，檢警在偵辦期間從手機通訊紀錄發現李男同時與多名少女往來外，還收藏多張少女裸照，案經屏東地院審理後，認定李男涉犯與未滿14歲女子性交及製造少年性影像等多項罪名，分別判處4年6個月不等的徒刑，全案可上訴。

判決指出，李男2023年間在網路上認識多名未成年少女，不但在視訊期間誘騙少女自拍裸照讓他珍藏外，並多次帶不同少女上汽車旅館發生關係，甚至出現3P行為，關係相當複雜，也讓偵辦的檢警感到相當詫異，後續還從李男的手機通訊紀錄中，發現他同時間與多名少女有不正當的關係，並發現多張裸照，訊後依涉犯違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌送辦。

案經屏東地院審理後，認為李男為私慾並利用少女性自主及判斷能力尚未成熟的心理，與多人發生性關係並製造性影像，已嚴重破壞少女身心及人格發展，相當不可取，因此分別依「未滿14歲女子性交及製造少年性影像」等4項罪嫌均判處4年6個月不等的徒刑，後續當全部罪數確定後，將由檢方聲請應執行刑。



