噁男「脫褲猥褻」尾隨回家！轉頭驚見人站樓下癡望…她大叫：有變態跟蹤

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記者陳弘逸／新北報導

37歲高姓男子戴頭套當眾裸露下體做出猥褻行為，事後還尾隨受害女子返家。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區日前發生恐怖性騷、跟騷案，一名女子深夜獨自前往公園運動，遇到37歲高姓男子戴頭套當眾裸露下體做出猥褻行為，事後還尾隨受害女子返家，嚇得女方大喊「有變態跟蹤！」對方才逃離，事後受害女子報案並PO文，警方獲報，通知涉案的高男到案，並依性騷擾防治法及跟蹤騷擾防制法函送。

受害女子透過男友將案發經過發上社群「Threads」內容指出，女友於4月7日晚上在錦和運動公園散步時，遇到一名戴頭套的男子當眾裸露下體自慰的猥褻行為，女友當下不敢聲張，趕緊往便利商店方向離開，回頭確認對方走反方向後才放心離去。

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未料，女友回到家才發現，從公園一路被這名男子跟蹤到住家，上樓時無意間往下一看，那名男子竟然還戴著頭套站在樓下盯著她！女友當場大喊「有變態跟蹤！」對方見狀立刻逃跑。

事後，受害者將監視器畫面PO上網，並報警提告。（圖／翻攝畫面）

事後，將監視器畫面PO上網，並報警提告，並重申「絕對追究到底」更提醒，請所有女性朋友提高警覺，夜間獨自外出運動時務必注意周遭環境，若發現可疑人士跟蹤，請立即前往人多處並大聲求救，千萬不要獨自回家。

轄區中和警分局錦和派出所獲報，當時26歲的受害女子在男友陪同下前往報案，並指稱，中和區圓通路一帶有陌生男子裸露並有不雅行為，當下心生畏懼便快速徒步返家，還發現有疑似尾隨跟蹤情事。

對此，警方獲報後，依規定受理跟蹤騷擾防治法告訴，後續將擴大調閱監視器鎖定，37歲高姓男子涉有重嫌，於4月8日晚上將通知人到案，並依性騷擾防治法及跟蹤騷擾防制法函送。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

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