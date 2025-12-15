噁男「脫褲露鳥」問6歲女童：要不要摸？ 法官生氣重判了

噁男露鳥猥褻女童，遭法官重判。示意圖／Pixabay

桃園一名黃姓男子今年2月在一間診所裡面，遇見一名6歲女童，黃男竟多次掏出生殖器給女童看，問女童說：「妳看到了嗎？」還叫女童伸手觸摸。黃男總共裸露生殖器3次之多，他辯稱雖然掏出生殖器，但並不是有意要給女童看，但法官不採信他的說法，依照對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判黃男有期徒刑3年8個月。

據判決書指出，今年2月6日，黃男在桃園市龜山區一間復健診所，發現女童身旁沒有大人陪伴，在女童要到診所書櫃拿書看的時候，多次裸露生殖器給女童看。黃男辯稱犯行，說：「我沒有在廁所前對女童裸露陰莖，而我在書櫃前裸露陰莖，是為了露給辦公室裡的護理師看，不是為了露給女童看。」

事件後來被女童的父親發現，隨即報案，女童在警詢中說自己當時正要去廁所洗手，黃男「露下面給我看，要我看他那邊，還去捏他那邊，還有問我有沒有看到」、「對著我摸他的小雞雞，還叫我摸。」等語。

警察調閱診所監視器畫面，於案發當天下午4時8分許，女童轉進廁所方向之走廊，黃男隨即起身也轉進走廊走向廁所；女童於4時9分37秒自廁所走廊走出，黃男隨即於4時9分50分也從廁所走廊走出，有監視器影像勘驗筆錄可佐證。

法官認為女童當時才6歲，涉世未深、心智單純，而且案發前和黃男並不認識，沒有誣陷黃男的動機，況且女童證述與客觀證據間具整合性，足以擔保女童證述之可信。女童雖然年幼，但6歲孩童之「知覺」能力未必遜色於成年人，女童明確在人體圖上指出男性陰莖之位置，認定黃男有猥褻行為，並違反女童意願且侵害女童之性自主決定權，認為本案事證明確，黃男犯行堪以認定，依照對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判黃男有期徒刑3年8個月，全按尚可上訴。

