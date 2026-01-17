噁男! 覺得女子太漂亮 竟到女子家對浴室偷窺.偷拍

地方中心／黃富溢 宜蘭報導

日前宜蘭縣羅東鎮，有名借住親戚家的男子，因為看到鄰居女子，覺得長得很漂亮，竟然連續兩天，到女子家門外，伺機偷拍，幸好浴室的窗戶有毛玻璃阻擋，才沒有讓男子得手，不過他的行徑還是被鄰居發現報警處理。警方循線逮到偷拍男，依社維法裁處。

深夜，巷弄裡空無一人，一名男子騎著電動腳踏車，慢悠悠閒晃，隨後快步來到民宅前，拿起手機對著裡面拍攝，好一陣子後才離開。

相隔一天，男子食髓知味，再度來到民宅前，看到有機車經過，他還假裝轉身離開，隨後就拿著手機對屋內狂拍，民眾驚覺這可能是偷拍，也趕緊報警。

附近鄰居：「用手機錄影，兩個女孩子在那邊洗澡，（覺得）噁心變態。」





附近鄰居（變音處理）：「覺得很不安啊，連續兩天都過來，而且還把車停在，我們對面那個大樓裡面，連續兩天這樣子來朝人家屋內看，真的是會讓人家出入都覺得，非常的擔心覺得不安全。」

事情發生在宜蘭縣羅東鎮，這名22歲的吳姓男子，因為就學借住親戚家，之前因為覺得附近鄰居的女兒長得漂亮，竟然就在1月13號、14號，連續兩天，伺機偷窺又偷拍，幸好浴室的窗戶有毛玻璃阻擋，才沒有讓男子真的得手。





開羅派出所所長張任廷：「行為人到案坦承偷窺，手機內確實有該民宅外觀照片，不過沒有發現相關隱私照片，警方訊後，依違反社會秩序維護法第83條，裁處6千元以下罰鍰。」

為了防範男子再回來，鄰居們不光巡邏、也準備好藤條自保，屋主更是用衣物架，掛上物品來遮擋窗戶，雖然這回男子偷拍沒有得手，但還是造成民眾不小的心理陰影。

