噁男「食物吃一半」當禮物送！小龍女權喜原嚇到：以後不收了

權喜原無奈透露，收到某位粉絲「食物吃一半」的禮物。（圖／IG@hee._.tty）

味全龍啦啦隊韓籍女神權喜原「魚丸」，靠著空靈外型與可愛個性，年紀輕輕就隻身來到發展成功爆紅。面對粉絲禮物來者不拒的她，近日卻遺憾宣布未來禁收食物，原因曝光後，讓眾人嚇到直呼好噁心。

權喜原日前在粉絲專區表示，「雖然我真的非常感謝大家的心意，但是以後我可能沒辦法再收餅乾或飲料類的禮物了！」下秒竟坦言，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，真的會有點嚇到。」

最後權喜原帶著些許的無奈說到，「所以之後如果我沒有接受零食或飲料的禮物，也希望大家能理解！」

權喜原宣布，未來無法再收食物類的禮物，看來真的被嚇到了。（圖／IG@hee._.tty）

消息曝光後，立刻被網友轉到PTT分享，痛批該名噁男「好瞎喔！怎麼又這種人？」可怕的故事讓眾人感到火大，紛紛作嘔，「砲哥這樣是要幻想跟女神間接接吻嗎」、「好噁心變態」、「我到現在還是搞不懂， 粉絲送食物的意義在哪XD」、「不要以為零食有封起來就沒事，搞不好動完手腳再封裝」、「韓國偶像都不收食物就是這樣，太多怪人」。

也有網友發現，權喜原所說的「有時候...」似乎暗示著她已經不是第一次遇到，忍到受不了才決定發文公開此事，令人感到毛骨悚然。據了解，隨著韓援啦啦隊大舉進攻台灣後，粉絲的禮物也變得越來越複雜，從簡單的卡片、小零食，再到蘋果最新型手機、金飾都有；過去也有人收到過毛髮、指甲、家裡鑰匙等千奇百怪的物品，讓人作嘔，因此也有女孩選擇只收較熟的粉絲禮物，要不乾脆通通拒收，以免造成自身困擾。

