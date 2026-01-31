噁粉私訊「想後入射精」 騷擾女星代價出爐！高雄男下場慘了

噁粉私訊「想後入射精」騷擾女星遭判刑3月。示意圖

高雄男子蔡志男因迷戀某女藝人的表演才華，竟多次透過臉書私訊傳送露骨性暗示及騷擾訊息，讓女星心驚膽戰報警處理。高雄地院近日審結，依恐嚇危害安全罪判處蔡男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

判決指出，蔡男於2024年8月至9月期間，利用門號綁定的臉書帳號「李進益」，頻繁傳送騷擾訊息給女藝人，內容極其不堪，包括「想邊吃奶子邊X妳」、「精水滿了好想後入」以及「用力射精，啊~嘶~」等，甚至要對方「回台灣晚上來高雄旅館（傳簡訊）給我」，讓女星膽戰心驚，陷入極大恐懼，嚴重影響日常生活與社會活動，立即向新店警方報案。

儘管蔡男到案後坦承犯行，並稱是因為喜愛對方才成為粉絲，但法官認為其行為已明顯逾越交流分際，屬於嚴重的網路暴力。法官審酌蔡男前科、家庭狀況，以及女星明確表達不願和解的立場後，認定蔡男多次傳訊屬接續犯，量處3月刑期。仍可上訴。



