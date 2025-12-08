噁！台南牛肉湯名店 醬油有整隻「小強」 業者致歉

台南一家牛肉湯店有顧客發現醬油內竟有一整隻完整蟑螂，桌面上也出現蟑螂在爬行。（圖／翻攝Threads_venusscar）

台南知名牛肉湯店，爆出食安風波，有消費者在醬油內看到一整隻完整小強，甚至另外一桌內用桌上，也有一隻小強在逛大街，讓民眾傻眼的是，業者當下只端走有問題的醬油，其他物品通通留在原地，事後衛生局上門稽查，業者也出面致歉。

消費者在台南北區這家知名牛肉湯店用餐時，赫然發現醬油碗中有一隻完整的蟑螂浸泡其中，更令人震驚的是，另一桌的桌面上也有蟑螂在爬行。這些畫面被拍攝下來並上傳至社群平台，引起網友熱烈討論。許多民眾表示，看到這樣的情況感到非常噁心，無法繼續用餐，並認為這可能是店家管理不當所導致的問題。

有民眾指出，若店家內外隔離做得不好，或是從水溝跑出來的蟑螂，都可能造成這種情況。更令人不滿的是，消費者在社群平台上表示，當時店家僅端走有問題的醬油，其他醬料及碗筷都未更換，且業者解釋是因為隔壁在噴殺蟲劑所致。然而，消費者質疑店家是獨棟鐵皮屋建築，根本沒有所謂的「隔壁鄰居」。

台南衛生局前往店家稽查後發現，店內備用食材的包覆保存方式有問題。（圖／TVBS）

附近住戶表示，最近並沒有進行噴藥消毒，上一次的消毒活動已是數月前的事情。住戶解釋，如果真的有噴藥消毒，附近水溝確實會有蟑螂跑出來，但消毒時會有很大的噪音，而上週末並沒有這種情況發生。

牛肉湯業者吳鎮宇表示，目前仍在釐清事件原因，但會立即安排店家休息一整天進行全店消毒，並加強內部人員的衛生宣導。他也向長期支持的顧客表達歉意。

台南衛生局前往店家稽查後發現，店內備用食材的包覆保存方式有問題，要求業者在22日前限期改善此項缺失，否則將依法開罰6萬元以上至2億元以下罰鍰。店家已決定在9日公休，進行全店消毒工作，以確保環境衛生安全。

