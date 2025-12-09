噁！台南牛肉湯店爆「醬油活蟑螂」 店家急找除蟲公司消毒

台南市衛生局派員稽查該牛肉湯店，針對部分缺失要求限期改善。(衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南某知名牛肉湯店遭民眾指前往用餐時，驚見醬油竟有一隻活蟑螂泡在其中，讓人傻眼也感到噁心；台南市政府衛生局針對該店家引發衛生疑慮，已立即稽查並要求業者限期改善，針對蟑螂亂竄衍生食安疑慮，店家今天也找來專業除蟲公司進行全店消毒。

衛生局強調，8日前往該牛肉湯業者稽查時，整體用餐環境包括天花板及牆壁清潔度佳、食材離地放置、層架清潔度、冰箱冷藏食品品溫、冰箱清潔度都符合規定，現場抽查食材，也沒有發現有超過有效期限。

針對備用食材應包覆保存部分，衛生局要求店家限期於22日前完成改善。(衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

針對備用食材應包覆保存部分，也已要求店家限期改善，且必須在22日前完成改善，23日複查若不合格，將依法處辦，若未能屆期改正，可處6萬元以上2億元以下罰鍰，衛生局也提到，業者當下也表明會找除蟲公司前來清潔消毒，今天也已完成消毒。

